Michael Bublé (43, "Come Fly With Me") wird am 16. November sein neues Album "Love" veröffentlichen. Allerdings wird es sein letztes sein. Das verriet der Sänger in einem Interview mit der britischen Zeitung "Daily Mail". Für seine Familie und seinen krebskranken Sohn Noah werde er seine Karriere beenden, so Bublé.

Zwar bilde sich der Krebs mittlerweile zurück, aber Noahs Erkrankung habe den Jazz-Sänger dazu gebracht, "alles infrage zu stellen". Als im Oktober 2016 die erschütternde Diagnose gestellt wurde, hätte er "einfach nur sterben" wollen, so Bublé weiter.

Showbusiness schreckt ihn jetzt ab

Diese Erfahrung ließ ihn auch das Showgeschäft mit anderen Augen sehen: "Mein Magen verkraftet das nicht mehr. Dieser Promi-Narzissmus. Das hier ist mein letztes Interview. Ich beende meine Karriere", erklärt Bublé weiter. Er habe das perfekte Album gemacht, nun könne er auf dem Höhepunkt seiner Karriere abtreten.

Nachdem bei Noah im November 2016 Krebs diagnostiziert worden war, nahmen Michael Bublé und seine Frau, die argentinische Schauspielerin Luisana Lopilato (31), eine Auszeit und zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück. Neben Noah hat das Paar noch den Sohn Elias (2) sowie die erst drei Monate alte Tochter Vida.