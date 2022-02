Michael Bublé hat nun offiziell bestätigt, dass er wieder Vater wird. Für seine Ehefrau Luisana Lopilato und ihn ist es das vierte Kind.

Michael Bublé (46) wird wieder Papa: Das hat der Sänger nun auch offiziell auf Instagram bestätigt. Zuvor hatte das US-Promiportal "TMZ" berichtet, dass Bublé die Schwangerschaft offiziell in einem neuen Musikvideo enthüllen wolle. In seinem Post schrieb der 46-Jährige nun: "Uuups! Wir haben es wieder getan."

Auf dem dazugehörigen Foto ist er mit Ehefrau Luisana Lopilato (34) dick eingepackt auf einer Skipiste zu sehen, die Hände haben die beiden liebevoll auf ihren Babybauch gelegt. Auf einem weiteren Bild ist Lopilato mit den drei gemeinsamen Kindern Noah (8), Elias (5) und Vida (3) fotografiert, die ihren Bauch küssen. Unter Bublés Post sammelten sich zahlreiche Glückwünsche, unter anderem gratulierte Schauspielerin Zooey Deschanel (42) mit drei Partygesicht-Emojis.

Musikvideo ist "Zusammenfassung unserer Liebesgeschichte"

Lopilatos Babybauch ist, wie von "TMZ" angekündigt, auch am Ende des neuen Clips zum Song "I Will Never Not Love You" aus Bublés kommendem Album zu sehen. Das Model nannte das Musikvideo in einem Instagram-Beitrag "eine Zusammenfassung unserer Liebesgeschichte der 14 gemeinsamen Jahre".

Die Familie machte 2016 eine besonders schwere Zeit durch, als bei ihrem damals dreijährigen Sohn Noah Krebs diagnostiziert wurde. Bublé legte daraufhin seine Karriere auf Eis. Nachdem es Noah wieder besser ging, kehrte der Sänger im Sommer 2018 auf die Bühne zurück. Lopilato und Bublé sind seit 2011 verheiratet.