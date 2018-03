Aller guten Dinge sind drei: Das dachten sich wohl auch der Sänger Michael Bublé (42, "Haven't Met You Yet") und seine argentinische Frau Luisana Lopilato (30). Das Paar erwartet in diesem Sommer sein drittes Kind. Wie die britische Zeitung "Mirror" unter Berufung auf argentinische Medien berichtet, soll nun auch das Geschlecht des Babys bekannt sein. Demnach freuen sich die beiden nach zwei Söhnen - Noah (4) und Elias (2) - nun auf ein Mädchen. Lopilato soll sich demnach bereits im fünften Monat befinden.

Genaueres zur Schwangerschaft ist bislang allerdings noch nicht durchgesickert, auch eine offizielle Bestätigung der Neuigkeiten ist bislang nicht erfolgt. Das Paar bestätigte Anfang Februar zwar die Gerüchte um die Schwangerschaft, die bereits seit Beginn 2018 die Runde machten, gab aber nicht bekannt, in welchem Monat sich Lopilato genau befindet oder wann der errechnete Geburtstermin ist.

Im Jahr 2016 traf eine Krebsdiagnose die kleine Familie hart: Sohn Noah hat mittlerweile aber das Schlimmste überstanden. Wie Bublé vor rund einem Jahr via Facebook verkündete, habe sich sein Sohn während der Behandlung bestens entwickelt und die Ärzte seien sehr optimistisch, was die Zukunft des kleinen Jungen angeht. Er habe alles tapfer durchgestanden. Nach einer längeren Pause will der Kanadier im Sommer 2018 wieder auf die Bühnen zurückkehren. Ob ihm da nicht vielleicht die Geburt seiner Tochter einen Strich durch die Rechnung macht?