Michael Degen steht kurz vor seinem 90. Geburtstag. Wie er übers Altern denkt, hat er in einem seiner selten gewordenen Interviews verraten.

Der deutsch-israelische Schauspieler Michael Degen feiert am Montag, den 31. Januar 2021, seinen 90. Geburtstag. Schon seit einiger Zeit hat sich der gebürtige Chemnitzer mehr oder minder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Zu seinem Jubiläum gab Degen in der "Bild am Sonntag" eines seiner selten gewordenen Interviews. Altern sei kein Vergnügen, sagt Degen auf seinen runden Ehrentag angesprochen offen. Er habe noch keinen Vorzug daran entdecken können.

"Aber die Alternative erscheint mir noch deutlich weniger verlockend", so Degen weiter. Er habe "sicher einige Fehler gemacht in diesen neun Jahrzehnten", erklärt der ehemalige "Diese Drombuschs"-Star. Einiges bereue er, ohne ins Detail gehen zu wollen. Jungen Menschen erteile er auch keine Ratschläge, da er selbst zu viele Fehler gemacht habe. Eines könne er aber sagen: "Andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte, ist sicher eine gute Basis."

Michael Degen: "Ich habe Angst um die jungen Juden in Europa"

Vor offenen, antisemitischen Bedrohungen habe er keine Angst: "Ich habe Hitler überlebt und bin inzwischen ein sehr alter Mann. Mir wird man nichts mehr tun können. Aber ich habe Angst um die jungen Juden in Europa." Ein Großteil seiner Familie sei von den Nazis massakriert worden: "Sie sind in Konzentrationslagern gestorben und in Gaskammern erstickt." Auch sein Vater sei im KZ Sachsenhausen schwer misshandelt worden und ein paar Wochen nach seiner Freilassung im April 1940 unter "viehischen Schmerzen krepiert".