Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas haben ihrer Tochter Carys gratuliert. Die 18-Jährige hat ihren Schulabschluss gemeistert.

Catherine Zeta-Jones (51) und Ehemann Michael Douglas (76) könnten nicht stolzer sein: Tochter Carys (18) hat ihr Abitur in der Tasche. "Herzlichen Glückwunsch an Carys und die gesamte Klasse von 2021!", schreibt Michael Douglas zu einem Familienfoto, das offenbar bei den schulischen Feierlichkeiten aufgenommen wurde und auf dem neben der Absolventin und ihren Eltern auch ihr Bruder Dylan (20) zu sehen ist. "Deine Mutter und ich sind so stolz auf dich! Wir lieben dich so sehr und freuen uns so auf deine Zukunft, das Beste wird noch kommen!", schreibt Michael Douglas. Seine Ehefrau postete ebenfalls das Bild und schrieb dazu: "Was für ein stolzer Tag. Unsere Tochter besteht ihr internationales Abitur mit Auszeichnung! Du bist toll und wir lieben dich."

Erst kürzlich verriet Zeta-Jones, dass Carys in die Fußstapfen ihrer Eltern treten möchte. Die "Chicago"-Darstellerin erklärte in der "The Drew Barrymore Show" beim US-Sender CBS, dass die 18-Jährige zwar in der Schule auch an Geschichte und Politik interessiert sei, ihre "Leidenschaft" liege jedoch "vor der Kamera".