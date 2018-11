"Warum erst jetzt?", könnten Sie sich fragen, wenn sie diese Meldung lesen. Und Sie hätten nicht Unrecht. Oscar-Preisträger Michael Douglas hätte schon vor Jahrzehnten einen Stern in Hollywood bekommen können, denn ein Weltstar ist er schon lange. Nun bekam er ihn doch noch, mit 74 Jahren, und enthüllte ihn höchstpersönlich.

"Warum hat dieser Moment so lange auf sich warten lassen?", fragte dann auch Douglas selbst augenzwinkernd. Hunderte Fans, Familienmitglieder und Freunde wohnten der Zeremonie bei. Am meisten freute sich der US-Schauspieler über die Anwesenheit seines Vaters Kirk Douglas, den er zur Feier mitbrachte. Der betagte Hollywood-Star war in den 50ern und 60ern eine der wichtigen Persönlichkeiten der Filmbranche. Rührend: Der Mann, der in seiner Karriere gerne die hartgesottenen Männer mimte, ist bereits 101 Jahre alt - und durfte diesen Moment noch miterleben, saß lächelnd im Rollstuhl. Auch er hat einen Hollywood-Stern unweit von dem seines Sohnes.

"Es bedeutet mir so viel, Dad, dass du heute dabei bist", sagte Michael Douglas zu Tränen gerührt. Er sei so stolz darauf, sein Sohn zu sein. Mit der Auszeichnung feierte der Schauspieler und Produzent seine 50-jährige Karriere im Showbusiness.

Michael Douglas Als Kind von Kirk Douglas war es nicht leicht SpotOnNews

Freunde und Familie feiern mit Michael Douglas

Die Verleihung des 2648. Sterns hing zeitlich mit dem Start seiner neuen Netflix-Serie "The Kominsky Method" Mitte November zusammen, in der Douglas einen ehemaligen Schauspielstar mimt. Für die Fotografen posierte Douglas mit seiner 49-jährigen Frau Catherine Zeta-Jones küssend auf der Plakette. Er dankte der "Liebe meines Lebens" für ihre Unterstützung und Geduld. In Kürze würden sie ihren 18. Hochzeitstag feiern, sagte Douglas.

Auch seine beiden Brüder und sein Sohn Cameron aus einer früheren Ehe waren bei der Feier dabei. Endlich hätte Douglas seinen verdienten Stern erhalten, sagte die als Gastrednerin eingeladene Kollegin Jane Fonda. Die 80-jährige Oscar-Preisträgerin, die gemeinsam mit Douglas im Jahr 1979 den Atomkraft-Thriller "Das China Syndrom" drehte, rühmte ihren Kollegen als großartigen Schauspieler, Aktivisten und Menschenfreund. Nun könnten Fans aus aller Welt seinen Stern in Hollywood besuchen und dort Zigarettenkippen und Kaugummis zurücklassen, scherzte die Schauspielerin.

In den 1970er Jahren feierte Douglas seine ersten Erfolge als Detektiv in der TV-Serie "Die Straßen von San Francisco". Als Produzent des Psychodramas "Einer flog über das Kuckucksnest" aus dem Jahre 1975 gewann er seinen ersten Oscar. Die zweite Trophäe holte er 1988 für seine Hauptrolle als skrupelloser Finanzhai Gordon Gekko in Oliver Stones Börsendrama "Wall Street".