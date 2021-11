Seit 21 Jahren sind Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones Mann und Frau. Auf Instagram feiern sie ihre große Liebe.

Das Hollywood-Traumpaar Catherine Zeta-Jones (52) und Michael Douglas (77) feierte am Donnerstag seinen 21. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte der Schauspieler auf seinem Instagram-Account ein emotionales Video, in dem er zahlreiche private Fotos von sich und seiner Frau mit seinen Fans teilte. Dazu schrieb Douglas unter anderem: "Ich liebe dich so sehr!"

Insgesamt dauert das Video mehr als zwei Minuten und ist als Zeitreise durch die Beziehung angelegt. Auch seine Frau widmete ihrem Hochzeitstag einen Post auf ihrem Instagram-Account. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden schrieb die walisische Oscarpreisträgerin: "21 Jahre lang hast du mir den Rücken gestärkt! Seit über 21 Jahren lieben wir uns. Ich liebe dich, mein Schatz!"

Seit Ende der 90er-Jahre sind Douglas und Zeta-Jones schon ein Paar

Douglas und Zeta-Jones lernten sich Ende der 90er-Jahre in Frankreich kennen und lieben. Die beiden heirateten am 18. November 2000 im Plaza Hotel in New York City. Fünf Monate zuvor wurde die Scheidung von Douglas und seiner Ex-Frau Diandra Luker (65) rechtskräftig. Zeta-Jones und Douglas haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Douglas darüber hinaus aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn, den Schauspieler Cameron Douglas (42).