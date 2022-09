Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones werden am 25. September beide ein Jahr älter. Zur Feier des Tages gibt es süße Liebeserklärungen.

Der 25. September ist ein besonderes Datum für Michael Douglas (78) und Catherine Zeta-Jones (53): Beide haben an dem Tag Geburtstag. "Nach 24 Jahren, in denen wir unseren besonderen Tag zusammen gefeiert haben, freue ich mich immer noch darauf", schreibt Catherine Zeta-Jones auf Instagram zu einem Selfie mit ihrem Ehemann. An diesen richtet sie ein "Ich liebe dich!!!"

Dem schließt sich Michael Douglas auf seinem Instagram-Kanal an. Ein Foto, das das Paar Arm in Arm vor der Moschee am Taj Mahal zeigt, kommentiert er mit einem roten Herz und den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag Catherine! Ich liebe dich immer und für immer."

Seine Frau antwortet auf die Liebeserklärung: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Ich bin so glücklich, diesen Tag mit dir zu teilen. Liebe dich."

Douglas und Zeta-Jones sind seit Ende der Neunziger ein Paar

Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones lernten sich 1998 beim Deauville Film Festival in Frankreich kennen und lieben. Die beiden heirateten am 18. November 2000 im Plaza Hotel in New York City. Fünf Monate zuvor wurde die Scheidung von Douglas und seiner Ex-Frau Diandra Luker (66) rechtskräftig. Zeta-Jones und Douglas haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Douglas darüber hinaus aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn, den Schauspieler Cameron Douglas (43).