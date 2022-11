Vor 22 Jahren haben sich Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones das Jawort gegeben. Nun erinnerte der Schauspieler an den besonderen Tag.

Vor 22 Jahren haben Michael Douglas (78) und Catherine Zeta-Jones (53) geheiratet. Nun gratulierte er seiner Liebsten zum Jubiläum. Mit seinen Followern auf Instagram teilte er dafür eine süße Fotocollage aus zwei Bildern. Auf einem Foto strahlen die zwei Hollywood-Stars am Tag ihrer Hochzeit gemeinsam in die Kamera. Auf dem anderen Schnappschuss küsst sich das frisch vermählte Paar liebevoll. Die Braut trägt ein weißes Kleid gepaart mit einer Hochsteckfrisur, einem Diadem und einem Schleier. Douglas ist in einem Anzug mit weißer Fliege und einem Glas Sekt in der Hand zu sehen.

"Alles Gute zum Jahrestag für meine liebe Catherine! Ich liebe dich so sehr", schreibt der 78-Jährige dazu und verlinkt seine Ehefrau. Auch Zeta-Jones hat an den besonderen Tag gedacht und ein aktuelles Bild der beiden geteilt.

Auf dem Foto küsst sich das Paar in einer idyllischen Umgebung. Der ''Basic Instinct''-Star trägt kein Shirt, während seine Frau auf einen Freizeit-Look inklusive Sonnenhut setzt. "22 Jahre und 1 Tag!", kommentierte die Schauspielerin den Beitrag. Auch sie gratulierte ihrem Mann zum Jahrestag und fügte hinzu: Liebe dich, mein Schatz."

Sie haben am gleichen Tag Geburtstag

Erst im September feierte das Traumpaar gemeinsam Geburtstag. Die beidem wurden am 25. September geboren: er im Jahr 1944, sie 1969. Douglas und Zeta-Jones lernten sich 1998 beim Deauville Film Festival in Frankreich kennen und lieben. Die beiden heirateten am 18. November 2000 im Plaza Hotel in New York City. Zeta-Jones und Douglas haben einen gemeinsamen Sohn und eine Tochter. Douglas darüber hinaus aus erster Ehe noch einen weiteren Sohn, den Schauspieler Cameron Douglas (43).