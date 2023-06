Schauspieler Michael J. Fox mit Ehefrau Tracy (li.) und den Zwillingstöchtern Aquinnah und Schuyler bei der Preisverleihung in New York.

Schauspieler Michael J. Fox wurde bei den Spring Moving Image Awards für sein Lebenswerk geehrt. Er kam in Begleitung seiner Frau Tracy.

Er schaute tapfer in die Kameras, seine Frau und seine Tochter stützten ihn. Schauspieler Michael J. Fox (61) ist in New York mit dem Spring Moving Image Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.

Der Star, der seit vielen Jahren an Parkinson leidet, kam gemeinsam mit Ehefrau Tracy (62) und den Zwillingstöchtern Aquinnah und Schuyler (28) zur Verleihung. Er trug Smoking-Jackett und gemustertes Hemd, seine Ehefrau eine schulterfreie Robe.

Eine Milliarde für die Parkinson-Forschung

Fox, der im Alter von 29 Jahren mit Parkinson diagnostiziert wurde, hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche Preise erhalten, u.a. fünf Emmys und vier Golden Globes. Neun Jahre nach seiner eigenen Diagnose gründete er die Michael J. Fox Stiftung, um Spenden für den Kampf gegen Parkinson zu sammeln. Insgesamt konnte er so über eine Milliarde Dollar für die Forschung bereitstellen.

Erst im April hatte der "Zurück in die Zukunft"-Star in einem Interview erklärt, dass es für ihn immer schwieriger werde, mit der Krankheit zu leben: "Ich möchte nicht lügen, es wird härter. Jeden Tag wird es härter", sagte er. "So ist es nun mal." Er glaube nicht, dass er seinen 80. Geburtstag erleben werde: "Man stirbt nicht AN Parkinson. Man stirbt MIT Parkinson. Ich habe über die Sterblichkeit nachgedacht. Ich werde nicht 80 werden."