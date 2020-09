Michael Jordan wird Eigentümer eines NASCAR-Teams. Schon ab Februar 2021 geht es an den Start. Auch einen Fahrer hat er schon verpflichtet.

Die Basketball-Legende Michael Jordan (57) hat zusammen mit dem US-Rennfahrer Denny Hamlin (39) ein neues NASCAR-Team gegründet. Das gab Hamlin am Montagabend via Twitter bekannt. In der kommenden Saison, also ab Februar 2021, soll es los gehen. Auch den ersten Fahrer hat das Rennteam bereits unter Vertrag genommen: Es handelt sich dabei voraussichtlich um den ersten und einzigen schwarzen Fahrer in der Serie: Darrell "Bubba" Wallace (26).

Jordan wird der einzige schwarze Volleigentümer eines NASCAR-Teams sein. Denn: Hamlin wird weiterhin für das NASCAR-Team von Joe Gibbs Racing an den Start gehen. Die Statuten verbieten, dass ein Fahrer gleichzeitig auch ein Team besitzt. Ein Name oder Hauptsponsor des Teams ist bislang noch nicht bekannt. Die NASCAR-Serie, die vor allem in den US-amerikanischen Südstaaten äußerst populär ist, plagt seit längerem ein Image-Problem, auch aufgrund rassistischer Vorkommnisse rund um die Rennserie.

Mehr Diversität in der NASCAR-Serie gefordert

Wallace setzt sich deswegen sehr stark für mehr Diversität ein und hat unter anderem auf seinem Fahrzeug einen "Black-Lives-Matter"-Schriftzug platziert, der ihm nicht nur positive Resonanz einbrachte. Seine Fahrerkollegen solidarisierten sich aber allesamt mit ihm. "Michael und Bubba können gemeinsam eine starke Stimme sein, nicht nur in unserem Sport, sondern auch weit darüber hinaus", meint auch Hamlin.

Neben dem NASCAR-Team ist Michael Jordan auch Mehrheitseigner des NBA-Teams Charlotte Hornets, übrigens ebenso als einziger Schwarzer. Jordan und Hamlin lernten sich auch bei einem Spiel in Charlotte kennen und freundeten sich in der Folge an. In einem Statement, das unter anderem "The News & Observer" vorliegt, sagte Jordan zu seinem Engagement: "Der Zeitpunkt schien perfekt zu sein, denn NASCAR entwickelt sich weiter und nimmt den sozialen Wandel mehr und mehr auf".