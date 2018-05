Bei "Germany's next Topmodel" konkurriert Michael Michalsky mit Co-Juror Thomas Hayo. Beide wollen, dass ein Model aus ihrem Team die Show gewinnt. Und so angespannt wie in der aktuellen Staffel war das Verhältnis zwischen dem Designer und Hayo noch nie. Momentan hat Michalsky die Nase vorn. Während nur noch zwei von Hayos Models um den Titel kämpfen, hat er noch sechs Frauen in seinem "Team Diversity".

Michael Michalsky: Heidi Klums Entscheidungen haben nichts mit Tom Kaulitz zu tun

Die "Bild"-Zeitung hat den 51-Jährigen gefragt, ob Heidi Klum ihn vielleicht bevorzuge. Immerhin war er es, der dem Model Tom Kaulitz vorstellte. Klum und Kaulitz zeigen sich seit einigen Wochen als Paar in der Öffentlichkeit. Gemeinsam urlaubten sie in Mexiko, knutschten in Los Angeles und feierten in Berlin. Die 44-Jährige begleitete den Tokio-Hotel-Musiker sogar zu einem Konzert seiner Band. Dass es allerdings eine Verbindung zwischen Klums "GNTM"-Entscheidungen und ihrer Beziehung geben könnte, verneint Michalsky entschieden. "Ich wundere mich, was da für Gerüchte aufkommen. Die Sendungen waren zu dem Zeitpunkt abgedreht", sagt er der "Bild"-Zeitung.

Kaulitz könnte bei GNTM auftreten

Und er glaube auch nicht, dass Klums Privatleben ihre Arbeit in irgendeiner Weise beeinflusst. "Heidi ist megaprofessionell. In ihre Entscheidungen fließen ihre Erfahrungen ihrer 25-jährigen gigantischen Karriere ein. Das hat nichts mit privaten Dingen zu tun", betont er. Dass Heidi Klum ihre Arbeit womöglich doch mit ihrer Beziehung verbinden könnte, zeigen die Gerüchte um einen eventuellen Auftritt von Tokio Hotel beim großen "GNTM"-Finale am 24. Mai. Angeblich plant die Model-Mama, ihren 28-jährigen Freund und seine Bandkollegen in die Show mit einzubeziehen. Es könnte also zu einem öffentlichen Wiedersehen zwischen Klum, Kaulitz und ihrem Verkuppler Michael Michalsky kommen.