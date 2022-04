Michael Mittermeier gehört zu den erfolgreichsten Stand-Up-Comedians Deutschlands. Sein neues Buch trägt den Titel "Nur noch eine Folge! Fernsehen von A bis Zapped". Darin blickt er ebenso persönlich wie komisch auf ein halbes Jahrhundert Fernsehgeschichte zurück. Von Alexander Nebe

Welche Kindheitserinnerungen haben Sie beim Thema Fernsehen?

Meine früheste Erinnerung ist, dass ich im Wohnzimmer meiner Großeltern auf dem Töpfchen saß und Multitasking-Business betrieben habe. Heißt: Ich habe das Sandmännchen geschaut und dabei meine Geschäfte verrichtet. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es meiner Oma und meinem Opa im Grunde egal war, was da gerade lief. "Bonanza" war deshalb auch dabei, glaube ich. Im Alter von sechs Jahren habe ich dann zum ersten Mal "Raumschiff Enterprise" gesehen – und das hat mich komplett weggebeamt. Das war einfach bahnbrechend und hat mich nachhaltig fasziniert. Bis heute bin ich ein großer Fan.

Gemeinsame Fernseh-Sessions werden in der Familie Mittermeier mit großer Hingabe zelebriert, richtig?

Zusammen mit meiner Frau Gudrun und Tochter Lilly zu schauen, ist für mich das Größte! Das kann zu einem familiären Happening ausarten. Zum Beispiel dann, wenn wir gemeinsam die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" sehen: Da wird gequatscht, gelästert, gelacht und wir haben eine super Zeit. Lilly schaut die Show komplett durch die Ironie-Brille, denn eigentlich kann sie mit diesem ganzen Model-Thema so gar nichts anfangen und kommentiert dann dementsprechend witzig-böse.

Michael Mittermeier "Nur noch eine Folge! Fernsehen von A bis Zapped", 18€, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch © PR

In welcher Hinsicht sind Sie als Papa auch mal streng?

Lilly ist inzwischen 14 und darf deshalb im Fernsehen auch schon eine Menge sehen. Ich habe aber keine Angst, dass sie sich dabei verliert oder sie Dinge überfordern. Lilly ist stark und sehr weit für ihr Alter. Eine Serie wie "Squid Game" haben wir mit ihr zusammen geschaut und mit ihr danach über den Inhalt gesprochen.

Also keine Verbote oder Einschränkungen für den Nachwuchs?

Doch, wir haben in Lillys Handy eine Sperre eingebaut, weshalb sie ab abends bis zum nächsten Tag nicht mehr surfen kann. Seitdem liest sie ein Buch nach dem anderen.

Wer waren die TV-Helden Ihrer Kindheit?

Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga waren für mich mit Abstand die prägendsten Charaktere. Vor allem Pippi war ihrer Zeit unglaublich weit voraus: dieses unbändige Freiheitsempfinden, Selbstbewusstsein und diese anarchische Unabhängigkeit – wunderbar! Ich mochte diese Lebenseinstellung und ihren Leitsatz: "Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt". Ich war bereits als Kind ein Träumer und in meinem Kopf gab es auch niemals wirklich Grenzen. Ich glaube, dass ich das auch meiner frühen Prägung durch diese Figuren zu verdanken habe.

Die Erziehungsmethoden von Michels Papa sind im Rückblick allerdings diskussionswürdig…

Definitiv! Wie oft es in Lönneberga eine Tracht Prügel setzte, alter Verwalter! In dieser Hinsicht sind die Geschichten nicht gerade gut gealtert. Ich sehe das besonders kritisch, da ich ja der Generation angehöre, die Prügelstrafen noch am eigenen Leibe erfahren mussten.

Von Ihren Eltern?

Nein, es war vor allem mein früherer Religionslehrer – ein Kaplan – der mir immer wieder richtig hart ins Gesicht geschlagen hat. Die härtesten Schläger waren oft die Katholiken. Ich war im Klostergymnasium und weiß deshalb genau wovon ich spreche.

Haben Sie sich denn niemanden anvertraut?

Doch, ich bin natürlich zu meinen Eltern gegangen, habe mich beschwert und sie gebeten, etwas dagegen zu unternehmen. Aber es waren einfach andere Zeiten, das Schlagen von Kindern war noch gesellschaftlich anerkannt und der Respekt vor Amtsträgern extrem groß.

Wie sind Sie damit umgegangen, dass Vater und Mutter nicht halfen?

Das hat mich sehr frustriert und traurig gemacht, denn ich habe ein großes Gerechtigkeitsempfinden und kann mit Ungerechtigkeiten so gar nicht umgehen. Ich konnte es nicht verstehen, dass meine Eltern nicht für mich einstehen. Aber wie gesagt: Es waren damals andere Zeiten und die Prügelstrafe war völlig normal. Leider!

Zum Glück ändern sich die Zeiten – und die Jahre fliegen dahin. Mehr als die Hälfte des Lebens liegt bereits hinter Ihnen. Was für Gefühle gehen Ihnen bei diesem Gedanken durch den Kopf?

Ich denke über diese Tatsache ehrlich gesagt nicht so viel nach. Aber natürlich ist es auch mir bewusst, dass mein Leben endlich ist und schneller vorbei sein kann, als mir lieb ist. Das körperliche Älter werden betrachte ich heute allerdings entspannter.

Inwiefern?

Als ich vor sechs Jahren in London oder in den USA herumgereist bin, hatte ich mir die Haare noch getönt und sah an guten Tagen aus wie Ende 30. Aber ich hatte irgendwann keinen Bock mehr drauf. Es war mir zu nervig, immer wieder nachtönen zu müssen. Heute sage ich: Ich bin, was ich bin – und der 56-jährige Michael hat eben graue Haare. Deal with it!

Wie ist Ihr gefühltes Alter?

Im Kopf bin ich immer noch der freche, kleine Michel aus Lönneberga, der die aufregendsten Dinge erlebt – und das lasse ich mir so schnell auch nicht nehmen. Was das körperliche betrifft: Ich kann von mir behaupten, dass ich heute fitter bin und leichter durch die Gegend hüpfen kann als vor zehn Jahren.

Wieso ist das so?

Ich litt eine zeitlang unter starken Rückenschmerzen. Wer so etwas nicht einmal selbst durchleiden musste, der kann gar nicht ermessen, was das wirklich bedeutet. Aber heute geht es mir gut.

Was waren die Ursachen für die Schmerzen?

Ohne ins Detail zu gehen: Ich habe in meinem Leben viel Rock 'n' Roll gemacht und es in der Vergangenheit immer wieder ordentlich krachen lassen. Ja, das war zuweilen schon geil und ich bereue auch nichts, aber mein Körper hat sich dann mal gemeldet.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft als Comedian?

Eines ist sicher: Mich werdet Ihr so schnell nicht wieder los! Schließlich habe ich bereits vor einiger Zeit beschlossen, dass ich der Johannes Heesters der deutschen Comedy-Szene werde. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, irgendwann nicht mehr auf einer Bühne zu performen. Und wenn das nur noch mit einem Stock oder liegend geht, dann ist das eben so.