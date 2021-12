Am Dienstag verstarb Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts mit 80 Jahren. Er hinterlässt seine Ehefrau Shirley Ann Shepherd, mit der er seit 1964 verheiratet war. Anders als seine Bandkollegen und viele erfolgreiche Musiker hielt Watts nichts von Groupie-Affären und blieb Shirley nach allem, was man weiß bis zu seinem Tode treu. Die beiden lernten sich kennen, noch bevor die Stones erste Erfolge feierten, als das Paar im Oktober 1964 heiratete, hatte die Band gerade mit "Little Red Rooster" ihre zweite Nummer-1-Single in Großbritannien veröffentlicht, der große Durchbruch in den USA stand noch bevor.

