Der britische Schauspieler Michael Palin trauert um seine langjährige Ehefrau Helen. Sie waren 57 Jahre lang verheiratet.

Michael Palin (79) hat seine Ehefrau verloren. Der Schauspieler, unter anderem bekannt als eines der Mitglieder der weltberühmten Komikertruppe Monty Python, verabschiedet sich auf seiner Homepage mit rührenden Worten.

Seine geliebte Ehefrau sei am frühen Dienstagmorgen friedlich entschlafen, erklärt Palin. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem beide fröhlich in Richtung Kamera lachen. Bereits seit mehreren Jahren habe Helen mit chronischen Schmerzen leben müssen, später sei auch noch ein Nierenversagen bei ihr diagnostiziert worden.

Michael Palin kannte seine Ehefrau mehr als 60 Jahre

An der Küste der Grafschaft Suffolk haben sich die beiden demnach vor vielen Jahrzehnten kennengelernt - in einem Sommerurlaub. Beide seien damals erst 16 Jahre alt gewesen. Wenige Jahre später, in seinen frühen Zwanzigern, heiratete das Paar. Erst vor zweieinhalb Wochen hatten die beiden ihren 57. Hochzeitstag gefeiert.

Den Tod seiner Ehefrau Helen nennt der Schauspieler einen "unbeschreiblichen Verlust" für ihn, die drei gemeinsamen Kinder Rachel, William und Thomas sowie für die vier Enkelkinder des Paares. Sie sei der Fels in Palins Leben gewesen. Helen habe nicht nur mit ihrem "ruhigen, weisen Urteilsvermögen" seine Entscheidungen geprägt, ihr praktischer und ihr Humor seien auch der Kern der Beziehung gewesen.