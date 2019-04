So schnell der Ex-Sportler Michael Phelps (33) einst durch die olympischen Schwimmbecken raste, so rasant treibt er nun die Familienplanung voran. Denn wie der US-Amerikaner in einer putzigen Instagram-Botschaft verkündet, wird er noch in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Vater: "Nummer 3 ist auf dem Weg! Ich kann die Reise gar nicht erwarten, auf die wir dadurch geschickt werden", schreibt der stolze Dreifach-Vater in spe zu einem Bild seiner beiden Söhne Beckett Richard (geb. 2018) und Boomer Robert (geb. 2016).

"Mal sehen, was passiert"

Auch seine bessere Hälfte veröffentlicht dasselbe Foto: "Oops we did it again", schreibt sie in Anlehnung an einen berühmten Songtitel von Britney Spears (37). Dass die beiden eine größere Familie planen, das hatte Phelps schon verraten, während seine Frau noch mit Kind Nummer zwei schwanger war. "ET Online" zitiert ihn 2017 mit den Worten: "Wir haben immer drei Stück vor Augen gehabt [...] Mal sehen, was passiert."

Der frühere US-Schwimmstar hat Model Nicole Johnson (33), die einst Miss California USA war, im Jahr 2016 geheiratet, etwas mehr als einen Monat nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes.