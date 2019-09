Der britische Schauspieler Michael Sheen (50, "Masters of Sex") und seine Freundin, die schwedische Schauspielerin Anna Lundberg (25), sind Eltern geworden. Das hat der "Good Omens"-Star nun in einem Tweet verkündet und dazu den US-amerikanischen Autor E.E. Cummings zitiert: "Niemand, auch nicht der Regen, hat so kleine Hände."

In einem Interview mit der britischen "Daily Mail" hat Michael Sheens Vater Meyrick (80) am Freitag die Geburt bestätigt: "Wir freuen uns außerordentlich." Er habe bereits Fotos des Nachwuchses gesehen und mit seiner Frau auf das freudige Ereignis angestoßen. Sheens Vater hat außerdem verraten, dass die beiden ein Mädchen bekommen haben.

Im Juli kündigte Michael Sheen die Geburt via Twitter an: "Ich freue mich sehr, allen mitteilen zu können, dass meine Partnerin Anna und ich unseren eigenen kleinen Engel erwarten", schrieb er damals und fügte an: "(Nur um das klarzustellen - wir erwarten ein Baby!)" Er setzte dazu das Hashtag "#nottheantichrist" in Anspielung auf seine Serie "Good Omens", in der er als Engel Erziraphael zu sehen ist. Für Sheen ist es das zweite Kind. Aus seiner Beziehung mit Schauspielerin Kate Beckinsale (45, "Underworld") stammt Tochter Lily (20).