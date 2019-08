Es war eine Szene, die Willi Herren zu dem Urteil kommen ließ, Michael Wendler führe seine Laura Müller vor aller Augen vor. Genüsslich streichelte Wendler der 19-Jährigen über den halb entblößten Hintern und fragte Herren dann sogar: "Willst du auch mal?"

Michael Wendler und Laura Müller polarisieren im "Sommerhaus der Stars"

Im "Sommerhaus der Stars" sind die Meinungen über das ungleiche Paar gemischt. Besonders Willi Herren findet den Altersunterschied von 28 Jahren "grenzwertig", diskutierte deshalb bereits mit Wendler. Ein Gespräch, das ihm sichtlich unangenehm war.

Unangenehm dürfte es auch für Laura Müllers Eltern sein, ihre Tochter und den sehr viel älteren Freund so im Fernsehen zu sehen. Im Netz sind die Reaktionen eindeutig. Viele User stimmen Willi Herren zu, sagen, Wendler würde seine Freundin benutzen. "Es tut mir echt leid, dass ihre Eltern sich ansehen müssen, wie ihre Tochter bloßgestellt wird", schreibt ein User.

Laura Müllers Eltern zeigen Verständnis

Im Interview mit "RTL.de" haben Müller und Wendler jetzt darüber gesprochen. "Man muss dazu stehen, was man gemacht und was man gesagt hat", verrät die 19-Jährige über ihre Zeit im Sommerhaus. "Meine Eltern sind ganz offen - uns beiden gegenüber. Die verfolgen das natürlich auch im Fernsehen. Und haben auch klar ihre Meinung", sagt sie. Sie würden hinter ihnen als Paar stehen, verrät Müller. Auch Wendler will die Dinge klarstellen. "Die finden das auch sehr verwerflich", sagt er und klärt direkt auf: "Nicht das, was wir tun, sondern was die anderen hinter unserem Rücken sagen."

Mit den "anderen" meint der Schlagersänger vermutlich die Mitbewohner im "Sommerhaus der Stars". Der große Altersunterschied und besonders Laura Müllers Klammern war bereits in den ersten beiden Folgen Gesprächsthema unter den anderen Promis. So wird es vermutlich auch die kommenden Wochen weitergehen. Dass es zwischen den Paaren noch mal krachen wird, davon ist auszugehen.

