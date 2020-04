Michael Wendler (47, "Egal") hat sich an der Nase operieren lassen. In einem RTL-Beitrag zeigt sich der Schlagerstar im Krankenbett mit Verband im Gesicht: "So sieht man nach einer Nasen-OP aus", sagt er in dem Clip. Seit einiger Zeit bekomme er schwer Luft und das werde korrigiert, erklärte der 47-Jährige vor der Operation. Und der Sänger fügte hinzu: "Die Nase wird noch ein bisschen verschönt." In etwa zwei Wochen soll alles verheilt sein. Auch in einer Instagram Story meldete sich Wendler und schrieb dazu: "Mir geht es gut nach meiner Nasen-OP."

Bald dürfte Michael Wendler dann also auch für seinen großen Tag bereit sein. Gerade hat er sich mit seiner Freundin, "Let's Dance"-Kandidatin Laura Müller (19), verlobt. Die Hochzeit der beiden soll noch in diesem Jahr und vor Fernsehkameras stattfinden, heißt es.