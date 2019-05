Das Leben kann so ungerecht sein: Am 30. April flog Schlagersänger Michael Wendler ("Sie liebt den DJ") mit seiner 18 Jahre jungen Freundin Laura Müller von Miami nach Mallorca. Sie benutzten zwar den gleichen Flieger, reisten aber dennoch nicht zusammen. Denn zunächst bestieg Wendler die Maschine und machte es sich in der Business-Class bequem. Für zwei Tickets im Edelbereich hatte es offenbar nicht gereicht: Laura musste den Atlantik-Flug auf den billigen Plätzen antreten.

Und das fand die 18-Jährige offenbar nicht besonders amüsant: Noch vor dem Abflug sollen Tränen geflossen sein, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Umstehende Passagiere haben gedacht, es handele sich um Abschiedsschmerz. Entsprechend groß war die Überraschung, als die junge Frau dann ebenfalls in das Flugzeug stieg.

Michael Wendler ergattert nur ein Ticket

Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte Wendler, wie es zu der getrennten Anreise kommen konnte. "Ursprünglich hatten wir andere Flüge gebucht. Ich wollte erst am 4. Mai nach Europa kommen und Laura sollte hinterher fliegen." Doch er habe einen Anruf bekommen, dass er schon drei Tage früher auf die spanische Urlaubsinsel reisen solle. Darum habe er sich einen Business-Class-Flug von Miami nach Mallorca gebucht.

Glück für den Wendler: Für ihn gab es noch einen Platz. Als er seine Freundin Laura dazubuchen wollte, habe es es keine Business-Plätze mehr gegeben. Darum sei sie schließlich Economy geflogen. Der Sänger sieht es dennoch positiv: So habe man wenigstens zusammen fliegen können. Die Idee, seiner Freundin den besseren Platz anzubieten, ist dem 46-Jährigen offenbar nicht in den Sinn gekommen.

Andererseits gestaltete sich die Atlantik-Überquerung dann auch in der Luxus-Klasse als äußerst unbequem: Weil ein Passagier an Bord einen Herzinfarkt erlitt, musste die Maschine in Boston notlanden. Der Wendler erreichte Mallorca erst mit großer Verspätung.

Quelle: "Bild"-Zeitung