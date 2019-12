Weihnachten ist die Zeit, die man mit seinen Lieben verbringen möchte. Und so genießt Laura Müller die Adventszeit in vollen Zügen. Denn die 19-Jährige ist zwar seit mehr als einem Jahr mit Michael Wendler liiert, doch in diesem Jahr werden sie ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest verbringen.

Bereits vergangene Woche postete Laura auf Instagram ein Foto von ihrem "mit Liebe geschmückten" Christbaum. "Ich bin überglücklich, wie wir uns nach und nach alles zusammen neu aufbauen. Alles fängt erstmal klein an, aber es ist so schön, wenn man ein gemeinsames Ziel anstrebt. Ich freue mich mein Schatz - auf unser erstes, gemeinsames Weihnachtsfest", schrieb sie Anfang Dezember.

Laura Müller: Michael Wendler ist ihr Traummann

Nun hat sie in einer Insta-Story erneut ihr Glück zum Ausdruck gebracht - konnte sich dabei jedoch einen fiesen Seitenhieb auf die Ex ihres Freundes nicht verkneifen. In dem mittlerweile gelöschten Video sagt sie: "Ich merke, wie sehr ich meinen Traummann damit beglücken kann! Er freut sich immer so sehr und bedankt sich, weil er das alles mit so viel Liebe zum ersten Mal erlebt - mit mir!"

Das ist starker Tobak. Denn Michael Wendler war zuvor fast drei Jahrzehnte mit Claudia Norberg liiert, seit 2009 sogar verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die 17-jährige Adeline. Und in all den Jahren soll der Schlagersänger keine Liebe erlebt haben?

Claudia Norberg wohnt wieder bei ihrer Mutter

Dieser gemeine Spruch kommt zu einer Zeit, da es der Noch-Ehefrau des Wendlers nicht sonderlich gut geht. Die Managerin hat das gemeinsame Haus in Florida verlassen - und ist wieder zu ihrer Mutter gezogen. Dort wohnt die 48-Jährige nun wieder in ihrem Kinderzimmer. Von dort aus muss sie zusehen, wie ihr Ex und seine Neue ihr Glück zelebrieren.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Aber auch der Mitmenschlichkeit. Das hat Laura Müller bei ihrem Posting offenbar vergessen.