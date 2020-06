Laura Müller (19) heißt bald Laura Norberg - zumindest will sie das offensichtlich. Wie die Verlobte von Michael Wendler (47) in der aktuellen TVNOW-Doku "Der Wendler und die Laura - jetzt wird geheiratet" verriet, möchte sie in Zukunft genauso heißen wie ihr Mann. Und da wird es kompliziert: Michael Wendler heißt eigentlich Michael Norberg, er nahm bei der Hochzeit einst den Namen seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49) an.

Der Wendler gab aber bereits an, weiterhin genauso heißen zu wollen, wie seine Tochter Adeline Norberg. Damit bleibt eigentlich nur die oben beschriebene Lösung übrig: Laura Müller nimmt den Nachnamen Norberg an. Doch da hat offensichtlich Wendlers Ex-Frau etwas dagegen: In einem offenen Brief bat sie bereits Michael und Laura darum, nicht den gemeinsamen Nachnamen Norberg anzunehmen. Für Wendler geht das aber zu weit: Er merkte bereits an, dass seine Ex-Frau sich nicht einmischen sollte.