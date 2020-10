Mit kruden Verschwörungstheorien zur Corona-Krise hat Michael Wendler für Aufsehen gesorgt. In Kürze könnte er dazu Stellung beziehen.

Mit seinem überraschenden Ausstieg aus der Jury von "Deutschland sucht den Superstar", einem Angriff auf die deutschen Fernsehsender und kruden Corona-Verschwörungstheorien hat sich Michael Wendler (48) selbst ins Abseits befördert. Viele sehen darin das Karriereende des Sängers - und womöglich auch seiner Ehefrau Laura Müller (20). Jetzt möchte der Wendler offenbar zurückkehren.

In einer kryptischen Instagram Story, die mittlerweile wieder verschwunden ist, schrieb der Sänger "Back on November 3rd" ("Zurück am 3. November"). Laut Informationen der "Bild"-Zeitung möchte der Wendler an diesem Datum offenbar eine Erklärung abgeben. Was er darin ankündigen oder welche Themen er aufgreifen könnte, sei aber derzeit noch völlig offen.

Es gibt "noch Möglichkeiten für ihn"

"Es ist schon so, dass er verstanden hat, dass der Angriff auf RTL ein grober Fehler war und nicht zu entschuldigen ist", erklärte Wendlers Manager Markus Krampe vor rund zwei Wochen in der Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!". Krampe hatte damals die Hoffnung noch nicht verloren, dass sich der Wendler doch noch von seinem Verhalten distanziert: "Vieles kommt bei ihm erst im Nachklang an."

Der Sänger hatte unter anderem auch Instagram quasi den Rücken gekehrt und einen Telegram-Account aufgemacht. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die besonders bei Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern beliebt ist. Dennoch kehrte der Wendler kürzlich auf Instagram zurück und postete ein Pärchen-Bild mit Ehefrau Laura.

Der "Bild" bestätigte Krampe nun: "Michael Wendler ist ja immer für eine Überraschung gut. Für den 3. November ist etwas geplant. Wie das genau aussehen wird, sehen wir dann." Wenn der Sänger Einsicht zeige, sehe sein Manager "noch Möglichkeiten für ihn".