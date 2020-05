Der Hochzeit von Michael Wendler (47, "Diese Nacht") und seiner Verlobten, Laura Müller (19), scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Wie der Schlagersänger am Samstag bei Instagram bekannt gegeben hat, sei die Scheidung von seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49) "endlich" offiziell. "Das Scheidungsgericht in den USA hat am 13. Mai 2020 die Ehe zwischen meiner Ex und mir geschieden", erklärte der Musiker in seiner Story.

Seit 2009 waren Wendler und Norberg verheiratet, sieben Jahre zuvor erblickte bereits die gemeinsame Tochter Adeline (18) das Licht der Welt. Die Familie wohnte in Florida, ehe 2018 das Liebesglück der beiden in die Brüche ging. Seit 2019 heißt die neue Frau und mittlerweile auch Verlobte an der Seite des Sängers Laura Müller. Noch in diesem Sommer sollen in Las Vegas die Hochzeitsglocken läuten.