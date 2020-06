Michael Wendler und Laura Müller haben am vergangenen Freitag, dem 19. Juni, in ihrer Wahlheimat Florida standesamtlich geheiratet. Seine Mutter Christine Tiggemann ließ der Sänger aber scheinbar im Dunkeln darüber. Sie erfuhr erst durchs Fernsehen von der Trauung.

Die Rentnerin will ihre Enttäuschung nicht so nah an sich rankommen lassen und sich stattdessen "schützen", sagt sie im Gespräch mit dem Sender "RTL". "Und weil er jetzt die Laura hat, will ich mich auch nicht damit belasten. Soll er doch sein Leben meistern, wenn er meint, und ich mache meins mit meinen neuen Freunden", so Tiggemann weiter.

Michael Wendler gratulierte seiner Mutter lieblos zum Geburtstag

Das Verhältnis zwischen Michael Wendler und seiner Mutter ist offenbar schon länger angespannt. Zum Geburtstag soll der Sänger ihr kürzlich bloß eine Kurznachricht mit den Worten "Herzlichen Glückwunsch" geschickt haben. Seine Ex-Frau Claudia Norberg hingegen gab sich offenbar mehr Mühe und gratulierte ihrer ehemaligen Schwiegermutter mit dem Foto einer Torte und den Worten: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Christine. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Bleibe bitte so, wie du bist", zitiert Tiggemann die Nachricht.