"Er sieht verdammt gut aus, er heizt die Stimmung auf, er ist ihr Weekend-Star, er ist ihr zum Greifen nah": Es ist die Zeile aus seinem größten Hit "Sie liebt den DJ", die Michael Wendlers Selbstbild wohl am besten beschreibt. Der Sänger sieht sich gerne als heiß begehrten Superstar, dem die weiblichen Fans in Scharen ihre Unterwäsche auf die Bühne werfen. Momentan macht der 46-Jährige aber weniger mit seiner Musik als mit seiner Beziehung zu der 18-jährigen Laura Müller von sich reden. Für sein neues Leben mit der Schülerin hat Wendler schon große Pläne geschmiedet.

Michael Wendler will ein neues Haus kaufen

In der vergangenen Folge der Vox-Dokusoap "Goodbye Deutschland" verriet er, für sich und Laura eine neue Villa zu suchen. Momentan wohnt der ehemalige Dschungelcamper mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg und der gemeinsamen Tochter Adeline in Cape Coral in Florida. Damit soll möglichst bald Schluss sein. Und so machten sich der 46-Jährige und Müller vor laufenden Kameras auf die Suche nach einem neuen Luxusdomizil. Eines der Objekte, das die beiden vor allem wegen des großen Pools begeisterte, sollte laut Vox über 600.000 Dollar kosten. Renovierungen und Möbel exklusive. Finanziell überhaupt kein Problem, stellte Wendler klar: "Ich bin in der Lage, morgen einen Hit zu schreiben. Und damit kannst du dann ja ganz, ganz schnell wieder ganz viel Geld verdienen", sagte er.

Klingt, als müsste der Sänger ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Denn an seinen Erfolgshit "Sie liebt den DJ", der zum "Megapark" auf Mallorca dazugehört wie feierwütige Ryanair-Touristen aus jeder noch so abgelegenen Ecke Deutschlands, konnte Wendler nicht mehr anknüpfen. Er bringt zwar regelmäßig weitere Alben auf den Markt, aber noch immer ist die DJ-Nummer sein größter Erfolg.

Gerichtsvollzieher und Scheidung

Dass er also "morgen einen Hit" schreiben könnte, ist theoretisch natürlich richtig, praktisch aber doch schwerer umzusetzen, als "der Wendler" es darstellt. Und während Wendler darüber spricht, mit Laura in ein Liebesnest in Florida zu ziehen, kommen in naher Zukunft weitere Kosten auf ihn zu. Denn die Scheidung von Noch-Ehefrau Claudia Norberg steht ins Haus. Wendler und Norberg sind seit über 30 Jahren zusammen und seit 2009 verheiratet. Die 47-Jährige übernahm lange Zeit das Management für ihren Ehemann.

Der Wendler und das Geld: Im Sommer vergangenen Jahres musste sich der Sänger verteidigen, nachdem bekannt wurde, dass er bei einem seiner Konzerte von einem Gerichtsvollzieher aufgesucht wurde, der von ihm 46.584 Euro verlangt habe. "Jetzt mal im Ernst – niemand hat mich gejagt, denn dazu müsste man ja flüchten", schrieb Wendler damals auf seinem Facebook-Kanal. "In meiner USA-Abwesenheit gab es ein Gerichtsurteil! Das Ergebnis war die Beauftragung des Gerichtsvollziehers und die Information darüber! Also kein Drama! Und da ich nicht in Deutschland wohne, müssen die eben so ihre Unterlagen zustellen", sagte er und klärte abschließend auf: "Mal gewinnt man, mal verliert man vor Gericht! So ist das eben. Die Tage wird die Summe bezahlt und gut ist."

Doku-Soaps als Einnahmequelle

Aber wie leistet sich der Sänger nun sein Luxusleben in den USA? Noch immer gehören Albumverkäufe und Konzerte zu seinen Einnahmequellen. Auch in diesem Jahr soll der 46-Jährige wieder im "Megapark" auf Mallorca auftreten. Dazu kommen aber vor allem Einnahmen aus seinen TV-Engagements. Als einer der Stars unter den Auswanderern wird er für "Goodbye Deutschland" eine höhere Gage bekommen als andere Teilnehmer. Und am 15. April wird Wendler gemeinsam mit Kult-Auswanderer Konny Reimann bei RTL2 in einem "Wendler Special" zu sehen sein. Darüber hinaus halten sich seit einigen Wochen die Gerüchte, Wendler und Laura Müller würden in diesem Jahr ins "Sommerhaus der Stars" einziehen und ihre Liebe dort auf die Probe stellen.

Sieht so aus, als könnte sich die Beziehung mit Müller für Wendler in Zukunft rentieren. Privat und finanziell – Reality-TV sei Dank.

Quelle: "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" / "Bild"-Zeitung