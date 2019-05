Michael Wendler kann sich derzeit nicht über zu wenig Aufmerksamkeit beklagen. Seit er seine Beziehung zur 18-jährigen Laura Müller öffentlich machte, steht er immer wieder in den Schlagzeilen und war mit ihr zusammen auch kürzlich bei der Vox-Serie "Goodbye Deutschland" zu sehen. Nun hat er auch noch sein neues Album "Stunde Null" veröffentlicht. Heißt: Jetzt müsste doch eigentlich ein Promo-Auftritt nach dem nächsten stattfinden. Zumindest am 11. Mai stand er in Oberhausen auf der Bühne und machte Werbung für seine neue Platte. Aber: Beim großen "Megapark"-Opening am 12. Mai auf Mallorca fehlte "der Wendler". Die "Bild" will den Grund für sein Fehlen kennen.

Da Michael Wendler im vergangenen Jahr bei seinem Auftritt ausgebuht worden sei, habe er das Event dieses Mal gemieden, heißt es. Zudem sei eine Bühne des "Megapark"-Openings als "Bühne des Todes" bei vielen Künstlern gefürchtet, der Sound der Anlage zu leise und nicht gut. Außerdem gebe es dort häufig Buh-Rufe und Pöbeleien des meist schon gut angetrunkenen Partyvolks.

Michael Wendler trat vorher in Oberhausen auf

Laut der "Bild" habe Michael Wendler genau das im vergangenen Jahr erlebt. Die Zeitung ist sich daher sicher: Das hat Michael Wendler abgeschreckt. Er wolle sich das in diesem Jahr nicht noch einmal antun. Er selbst war heute für ein Statement nicht zu erreichen.

Zeitlich hätte es Michael Wendler auf jeden Fall gepasst, denn am Samstag, den 11. Mai, trat der Sänger noch in Oberhausen auf. Am 12. Mai hätte er also problemlos auf Mallorca sein können. Auf Instagram postete der Schlagersänger Fotos vom Auftritt aus Oberhausen und der vollen Konzerthalle. Man sieht Besucher, die ihre Arme heben und offenbar von der Show begeistert sind. Auch in den Kommentaren gibt es einige positive Stimmen zum Auftritt von Michael Wendler: "Super Konzert, tolle Stimmung, Publikum bunt gemischt, schöner Abend", schreibt ein User. Vielleicht hat sich der Sänger ja umsonst Sorgen gemacht und er wäre beim Publikum auf Mallorca auch gut angekommen.

