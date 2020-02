Ab Freitag wird bei RTL wieder das Tanzbein geschwungen: Dann startet die neue Staffel von "Let's Dance". Zu den 14 Kandidaten gehört auch Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler. Die hat den weiten Weg von Florida nach Köln nicht alleine auf sich genommen: Ihr Partner hat sie in die rheinische Metropole begleitet.

Per Instagram meldete sich der Schlagersänger am Sonntagabend aus seiner Heimat: "BACK TO GERMANY", schrieb er in großen Lettern auf Instagram. "Mein Schatz Laura und ich sind gut gelandet und im Hotel angekommen und freuen uns auf die erste Liveshow von LETS DANCE am Freitag bei RTL."

Dass Michael Wendler diese Reise tatsächlich angetreten hat und seiner Partnerin während der Tanzshow zur Seite steht, war nicht unbedingt erwartet worden. Denn im vergangenen Jahr hatten mehrere Medien übereinstimmend berichtet, das Finanzamt in Nordrhein-Westfalen fordere von dem Künstler die Summe von 1.115.150,14 Euro Steuerrückzahlung. Der 47-Jährige hat die Rechtmäßigkeit dieser Forderungen bestritten.

Michael Wendler plant zwei Konzerte

Offenbar scheint sich Wendler seiner Sache sicher zu sein, andernfalls hätte er seine Wahlheimat in Florida nicht ohne Grund verlassen, nur um seiner Lebensgefährtin beim Tanzen zuzusehen. Doch der Wendler nutzt seinen Deutschland-Aufenthalt auch zum Geldverdienen: Zwei Konzerte sind in den nächsten Monaten geplant: Am 7. März tritt der Sänge bei der Essener Hallengaudi auf. Am 2. Mai steht dann ein großes Konzert in der Turbinenhalle in Oberhausen auf dem Programm.

Einer scheint sich ganz besonders zu freuen, dass sich der Wendler wieder auf deutschem Boden befindet. Comedian Oliver Pocher, der seit Tagen kein anderes Thema kennt als sich über den Schlagersänger lustig zu machen, kommentierte das Posting bereits: "Ich mich auch ... SEHR", schrieb der 41-Jährige.