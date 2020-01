Sänger Michael Wendler sprach per Instagram zu seiner Fan-Schar und äußerte sich zu allen vermeintlich wichtigen Dingen, die ihn selbst und seine Fans betreffen.

Zunächst kündigt er für den 1. Mai ein Konzert auf Mallorca und für den Folgetag in Oberhausen an, was insofern erstaunlich ist, da er sich aktuell drohenden Pfändungen in Deutschland gegenüber sieht, wie unter anderem das Portal swp.de berichtet.

Wendler selbst beruhigt sich und seine Gläubiger mit den Worten: "Ich werde jede Forderung begleichen. Manche dauern aber etwas länger. Es gibt keinen Brand, den ich nicht gelöscht habe (...) dafür stehe ich mit meinem Namen."

Michael Wendler fand IBES 2020 langweilig

Auch auf den Auftritt seiner Ex-Frau Claudia Norberg im Dschungelcamp geht er in dem Video ein. An der aktuellen Staffel war er "nicht so interessiert. Auch wenn meine Ex dabei war."

Aus irgendwelchen Gründen gab er noch zum Besten, er stehe auf große Hunde und dass es in Florida sehr heiß sei. Seine zahlreichen Fans nahmen es interessiert und zahlreich kommentierend zu Kenntnis.

Quelle: swp.de, Instagram-Kanal Michael Wendler