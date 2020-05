Wochenlang lagen sich Michael Wendler und Oliver Pocher öffentlich in den Haaren, nachdem der Comedian den Schlagersänger auf Instagram parodiert hatte. Nach einem Duell im TV legten sie das Kriegsbeil nieder – und traten kurze Zeit später sogar als Team in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf.

Werden die beiden also noch Freunde? Zumindest sind sich die beiden nicht mehr spinnefeind. Das zeigt auch ein aktueller Auftritt von Michael Wendler im Podcast der Pochers "Die Pochers hier!". Darin fragte Michael Wendler den Entertainer sogar, ob er nicht der Trauzeuge von dessen zukünftiger Frau Laura Müller werden wolle. Da wusste selbst Oliver Pocher kurz nicht, was er sagen sollte.

Oliver Pocher als Trauzeuge von Laura Müller?

"Ich soll der Trauzeuge von Laura werden? Gibt's da nicht eine beste Freundin?", fragte der etwas überrumpelt. Dann kam allerdings eine überraschende Zusage: "Wenn Laura wirklich will, dass ich ihr Trauzeuge bin – da kann ich ja nicht mehr nein sagen."

Doch im Laufe der neuesten Podcast-Folge wird klar, dass Oliver Pocher erst nach und nach merkt, was es eigentlich heißt, Trauzeuge zu sein. Und er rudert zurück: "Trauzeuge ist jetzt schon sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Aber so vorbeikommen. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht, also schauen wir mal." Und auch Amira Pocher meldet sich zu Wort: "Ich glaube nicht, dass ich das möchte", sagt sie direkt zu Beginn, offenbar in Bezug auf den Titel der aktuellen Podcast-Folge: "Wird Olli Lauras Trauzeuge?" Ob es wirklich dazu kommen wird, ist also noch unklar. Ziemlich sicher erscheint es aber, dass Oliver und Amira Pocher zumindest als Gäste auf der Hochzeit sein werden. Und allein das hätte doch vor einigen Wochen auch noch niemand geglaubt.

Quelle: Podcast "Die Pochers hier!"