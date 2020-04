Noch dieses Jahr wollen sich Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) vor TV-Kameras das Jawort geben. Die Hochzeitsvorbereitungen sowie die Trauung, die in Las Vegas geplant ist, werden von einem Filmteam begleitet und auf den Sendern RTL und VOX sowie dem Streamingportal TVNow ausgestrahlt. Die ersten beiden Folgen der 15-teiligen Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet" sind ab 26. Mai bei TVNow zu sehen (immer dienstags gibt es zwei neue Folgen), später in einer neuen Fassung beim TV-Sender VOX. Auch Stars wie Daniela Katzenberger (33), Sarah Connor (39) oder Gülcan Kamps (37) wagten bereits den Gang vor den TV-Altar.

Sarah Connor und Marc Terenzi

Sie haben es allen vorgemacht: In der Doku-Soap "Sarah & Marc in Love" ließen sich Sängerin Sarah Connor und US-Sänger Marc Terenzi (41) 2005 von ProSieben bei ihren Hochzeitsvorbereitungen mit Hochzeitsplaner Frank Mathée (52) begleiten, bis hin zum großen Jawort in der extralangen Finalfolge. Doch die Liebe hielt nicht ewig. Die Ehe endete 2008 kurz nach der zweiten Staffel ihrer Realityshow "Sarah & Marc Crazy in Love".

Gülcan und Sebastian Kamps

Im Sommer 2007 wurden TV-Moderatorin Gülcan und Unternehmersohn Sebastian Kamps (38) in "Gülcans Traumhochzeit" von ProSieben bei ihren Hochzeitsvorbereitungen mit Kameras begleitet. Die Doku-Soap endete mit einer Liveübertragung der Hochzeit in Travemünde - moderiert von Steven Gätjen (47) und Natascha Berg (39). Die beiden sind bis heute verheiratet, halten aber ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

2016 gaben sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (52) in einer TV-Zeremonie das Jawort. Vom Ankleiden bis zur kirchlichen Trauung durften RTLzwei-Zuschauer alles an den Bildschirmen mitverfolgen. 200 Fans konnten sogar Karten für das TV-Event ergattern und live die Ankunft des Brautpaars erleben. Jana Ina (43) und Giovanni Zarrella (42) moderierten das Ganze und Paul Potts (49) sang in der Kirche "Ave Maria". Mit dabei war auch die gemeinsame Tochter Sophia (4), die bei der Hochzeit ihrer Eltern gerade mal neun Monate alt war. Aktuell arbeitet das Paar an einem Geschwisterchen.