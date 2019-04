Man möchte weggucken, aber irgendwie auch nicht. Was Michael Wendler und seine 18-jährige Freundin Laura Müller zurzeit in den sozialen Netzwerken posten, erzeugt unter den Nutzern einen bunten Mix aus Hass und Häme. Sie sind verliebt und das sollen auch alle sehen. Deshalb knutschen sie, nehmen Videos voneinander auf und posten nachdenkliche Poser-Bilder. Das soll authentisch wirken, cool und nahbar. Und doch erreichen der Sänger und die Schülerin mit ihrer öffentlichen Liebesshow genau das Gegenteil.

Michael Wendler und Laura Müller: Liebesshow auf Instagram

Zuletzt machte Müller ihrem berühmten Freund eine schmalzige Liebeserklärung. Zu einem Kussfoto schrieb sie: "Du bist der wundervollste Mensch, dem ich je begegnet bin! Du bist meine Stütze und der Mensch, der immer für mich da ist. Ich liebe Dich." Gut zu sehen ihr Freundschaftsring am linken Ringfinger, den sie von Wendler geschenkt bekommen hat. Statt freundlichem Zuspruch bekommt die 18-Jährige unter ihrem Posting vorrangig Kritik. "Folgen ja noch einige, mit 18 hast du ja so viele Menschen noch nicht kennengelernt", amüsiert sich ein Nutzer.

Aber auch für "den Wendler" ist Instagram eine wichtige Plattform geworden. Hier ein bisschen Promo, dort ein bisschen – oder ziemlich viel – Selbstdarstellung. Wer ihm in Sachen Influencer-Training die Marschroute vorgeben könnte, wurde in der vergangenen Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" deutlich. So konsultierte der 46-Jährige seine 17-jährige Tochter Adeline, bevor er ein Selfie von sich und Laura postete. Ob der Filter gut sei und wie er die unterschiedlichen Gesichtsfarben von sich und seiner Freundin anpasse, wollte er wissen. Alles für das perfekte Image.

Sie will auswandern

Laura Müller will derweil in naher Zukunft die Schule in Deutschland abbrechen und zu Wendler nach Florida auswandern. So groß ist ihre Liebe, so groß die Sehnsucht, wenn sie sich nicht sehen. Sollte die große Liebe entgegen aller Erwartungen doch nicht halten, bleibt der 18-Jährigen immer noch eine Karriere als Influencerin. Mit fast 80.000 Abonnenten hat sie bereits solide Voraussetzungen – und Fitness-Tees müssen schließlich immer beworben werden.

Am 8. April wird die nächste Folge der Wendlers bei "Goodbye Deutschland" ausgestrahlt. 20.15 Uhr auf Vox.