Michael Wendler (47, "Stunde Null") und seine Freundin Laura Müller (19) wollen heiraten, das stand bereits länger fest. Seit Anfang des Monats ist zudem klar: Die Hochzeit soll noch in diesem Jahr und vor den Fernsehkameras des Senders "RTL" stattfinden. Am Ostersonntag (12. April) verriet das Paar nun in dessen Sendung "Ostern mit Dir - Wir bleiben zusammen", wo die Trauung stattfinden soll - und mit wem.

"Wir wollen jetzt noch nicht allzu viel verraten", sagte der Schlager-Sänger. Verriet dann allerdings: "Es wird nicht allzu groß." Er und Laura wollten lieber mit den Menschen feiern, "die einem ans Herz gewachsen sind". Wo Michael Wendler und Laura Müller in den Hafen der Ehe schippern wollen, verriet die 19-jährige "Let's Dance"-Teilnehmerin: Nicht in Deutschland, sondern in den USA, der Wahlheimat des Paares "Die ersten kleinen Planungen laufen schon, aber es dauert noch ein bisschen", so Wendler.

Dank Corona-Quarantäne fünf Kilo schwerer

Die Osterfeiertage wollte das Paar eigentlich in den USA verbringen. Die Corona-Pandemie durchkreuzte ihre Pläne allerdings. Nun wohnen die beiden in Düsseldorf in "einem Apartment mit Küche", erzählte Laura Müller - und zumindest Michael Wendler vertreibt sich die Zeit scheinbar fleißig mit essen. Fünf Kilo hat der 47-Jährige bereits zugenommen, aber: "Ich bin stolz darauf, auf jedes Kilo." Seine Freundin muss sich vor einer Gewichtszunahme hingegen dank ihrer Teilnahme an "Let's Dance" nicht fürchten: "Ich habe jeden Tag Tanztraining, ich kann das gut verarbeiten."