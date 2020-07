Das Standesamt in Tangermünde haben sie sich schon angeschaut. Aber dort wollen Michael Wendler und Laura Müller auf keinen Fall heiraten, wenn es mit der kirchlichen Trauung in Las Vegas nicht klappen sollte. Für den 2. August ist die Zeremonie in den USA angesetzt. Angesichts der dort steigenden Zahlen der Coronavirus-Infizierten und dem noch immer geltenden Einreiseverbot für Europäer, scheint dieses Vorhaben jedoch wenig realistisch.

"Ich hoffe, dass es stattfindet und wir unsere Hochzeit umsetzen können", sagte Laura Müller in der TV-Now-Doku "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet". Allerdings fanden die Dreharbeiten bereits im Frühjahr statt. Der Wendler war aber schon damals zuversichtlich. "Wir haben einen Plan B in der Tasche. Wenn es zu unserer gewünschten Zeit in Las Vegas nicht klappt, können wir das Ganze nach hinten verlegen. Das ist auf jeden Fall möglich."

Hochzeit von Wendler und Müller live bei RTL

Also Herbst-Hochzeit statt Sommer-Zeremonie? Der Sender RTL, wo die Hochzeit live übertragen werden soll, überdenkt seine Planungen. Momentan gehe man davon aus, dass sich das Paar im Herbst vor laufenden Fernsehkameras das Ja-Wort geben werde, teilte RTL am Freitag mit - sofern es die Situation rund um das Coronavirus zulasse. Eine Live-Übertragung sei aber weiterhin vorgesehen. Auch über den Ort der Trauung gebe es noch keine endgültige Klarheit.

Davon will der Schlagersänger aber nichts wissen. "Auch wenn die Presse gern etwas anderes behauptet – unser Wedding Countdown (kirchlich) läuft", schreibt er auf Instagram.

Hochzeit in Tangermünde statt in Las Vegas?

Standesamtlich haben der 48-Jährige und seine Freundin Laura Müller bereits am 19. Juni in Cape Coral, Florida, geheiratet. Auf Familie und Freunde musste das Paar dabei allerdings verzichten. Ob die alle im August nach Las Vegas fliegen können, steht in den Sternen. Lauras Vater Klaus und seine Freundin Gaby fänden es sehr praktisch, wenn die Trauung in Sachsen-Anhalt stattfinden würde. Und nicht nur das: Auch das Bohei um die Torte, die sich Wendler und Müller in Deutschland ausgesucht haben und die dann in den USA nachgebacken werden soll, wäre hinfällig.

Aber der Sänger bleibt hartnäckig: Er habe sich schon immer eine Hochzeit in Las Vegas gewünscht. "Das hat in meiner ersten Ehe nicht geklappt", sagte er in der TV-Now-Doku. Seine Ex-Frau Claudia ehelichte er auf Sylt. Mit Laura soll alles eine Nummer größer werden - also Las Vegas. Wobei die Wüstenmetropole eher für Trauungen im Zehn-Minuten-Takt als für stilvolle kirchliche Hochzeiten bekannt ist. Doch Wendler ist zuversichtlich, dass bei ihm alles anders läuft und er am 2. August 2020 in den USA heiraten wird.