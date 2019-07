View this post on Instagram

Nach einem spaßigen und viel zu heißem Motorradtrip mit netten Freunden (95 Fahrenheit im Schatten🌡 und das Gefühl, wenn man 70 Milen mit dem Motorrad fährt und keinen Windzug spürt🥵). Es war aber wieder einmal super schön - denn ich fahre so gerne Motorrad🏍. Natürlich wenn mein Schatz der Fahrer ist (alleine würde ich mich das nicht trauen🙈). Der Einzige Nachteil dabei sind DIE HAARE!🙅‍♀️ An alle Mädels und Männer mit langen Haaren da draußen: Haare flechten bringt schon viel, aber Haare hochbinden (meine Erfahrung) ist am besten! Denn so können, so wenig Haare wie möglich verknoten.😁 FRAGE AN EUCH | Wer von euch ist Biker? Oder habt ihr einen Partner der gerne Motorrad fährt? Habt ihr Bikergarderobe?😏 P.S. In Florida besteht keine Helmpflicht! 95% fahren hier ohne Helm!