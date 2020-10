Nach einigen Tagen Funkstille gibt es eine neue Story auf Laura Müllers Instagram-Account. Auch Ehemann Michael Wendler postet ein Update.

Nachdem am Sonntag auf Adeline Norbergs (18) Instagram-Account eine Nachricht in einer Story aufgetaucht war - "Hey Leute, mir geht es wirklich bestens! Macht euch keine Sorgen! Bitte hört auf mit dem Spam! Ok? Danke!", schrieb Michael Wendlers (48) Tochter -, ist nun auch wieder eine Story auf Laura Müllers (20) Account zu finden. Der Miniclip zeigt einen kurzen Schwenk über den Pool in Florida. Von der Ehefrau des Schlagersängers ist in dieser Story allerdings nichts zu sehen und zu hören.

All jene, die sich wegen Wendlers überraschendem "DSDS"-Ausstieg nebst Verschwörungstheorien Sorgen um die 20-Jährige gemacht hatten, dürfte das noch nicht beruhigen. Denn für gewöhnlich inszeniert sich die Influencerin (inzwischen fast 600.000 Follower) in den Sozialen Medien gern selbst oder präsentiert die Produkte ihrer Werbepartner. Von beidem derzeit keine Spur. Michael Wendler selbst gab unterdessen ein Update über seine Followerzahl bei dem Messengerdienst, zu dem er vor wenigen Tagen gewechselt war.

Michael Norberg, wie er seit der Hochzeit mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg (49) heißt, und Laura Müller haben am 19. Juni 2020 in den USA geheiratet. Sie leben in Florida.