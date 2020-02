Schlagersänger Michael Wendler (47, "Egal") und seine Freundin Laura Müller (19) feiern auf Instagram den 18. Geburtstag (26.2.) seiner Tochter Adeline. "Ich schicke Dir tausend Küsse und wünsche Dir einen wundervollen Geburtstag. Genieß den Tag mit deinem wundervollen Papa", schreibt "Let's Dance"-Kandidatin Müller auf ihrem Instagram-Account.

In Klammern fügt sie hinzu: "Für alle die es noch nicht wissen, Michael ist für Adi's Geburtstag in die USA geflogen, um den Tag mit seiner Tochter zu verbringen". Auf dem Papa-Tochter-Selfie, das Müller dazu postet, schauen die beiden Arm in Arm und mit Kussmund-Pose in die Kamera. Adeline hat auf den liebevollen Gruß öffentlich reagiert: "DANKESCHÖN LAURA", schreibt sie zu dem Post.

So gratuliert der Papa

Michael Wendler gratuliert ebenfalls öffentlich via Social Media. Zu einem Vater-Tochter-Selfie schreibt er: "Herzlichen Glückwunsch mein Engel zum 18 Geburtstag. LAURA UND ICH LIEBEN DICH UNENDLICH". Die im Post markierte Laura kommentiert: "Vermisse euch". Laura Müller tanzt in der aktuellen Staffel "Let's Dance" mit. Training und Live-Shows finden in Köln statt. Michael Wendlers Tochter Adeline lebt in Florida.

Was sagt Adeline dazu?

Adeline repostet das Foto ihres Vaters und erklärt im Kommentar dazu, dass ihr Vater den ganzen Weg von Deutschland nach Amerika gekommen sei, um mit ihr Geburtstag zu feiern. Das schätze sie "so sehr".

Damit nicht genug: Auch Adelines Mama, Claudia Norberg (49), war beim 18. Geburtstag ihrer Tochter vor Ort, wie ein weiterer Post von Adeline zeigt. Sie habe zudem Zeit mit ihrer Mutter und Freunden verbracht und sei "so dankbar für den heutigen Tag".