Michael Wendler (47, "Egal") und Laura Müller (19) haben sich das Jawort gegeben. Das verkündete die beiden auf ihren Instagram-Accounts. Die standesamtliche Trauung fand am gestrigen Freitag (19. Juni) im US-Bundesstaat Florida statt. Die große kirchliche Hochzeit soll in wenigen Wochen nachgeholt werden. Das frischgebackene Ehepaar teilte inzwischen einige Schnappschüsse in den sozialen Medien, die Details der privaten Feier verraten.

Erstes Essen als Ehepaar

Laura Müller, ab sofort Laura Norberg, postete drei Bilder auf Instagram, auf welchen sie küssend und lachend mit ihrem frischgebackenen Ehemann zu sehen ist. Statt in einem traditionellen weißen Kleid, heiratete die Braut offenbar in einem dunklen schulterfreien Mini-Dress. Um den Tag gebührend ausklingen zu lassen, gab es ein romantisches Dinner. "Zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus", verriet die 19-Jährige in dem Post. In ihrer Instagram-Story präsentierte die Braut ebenfalls ihr Hochzeits-Outfit und erklärte: "Erstes Essen mit meinem Ehemann".

Tochter Adeline der einzige Hochzeitsgast?

Beim Dinner durfte Michael Wendlers Tochter Adeline Norberg (18) natürlich nicht fehlen. "Zur Feier des Tages sind wir noch Essen mit meiner süßen Tochter Adeline", so der Schlagersänger in einer Instagram-Story. Die 18-Jährige strahlt neben ihrem Vater in die Kamera und ruft "Congratulations" (Dt. "Glückwünsche"). Die Kamera macht einen Schwenk und zeigt Laura Müller, die gegenübersitzt und ebenfalls ein breites Lächeln aufgesetzt hat.

Die 18-Jährige könnte der einzige Hochzeitsgast gewesen sein. Denn für deutsche Touristen gilt aufgrund der Corona-Pandemie momentan eine Einreisesperre in die USA.

Die Eheringe funkeln

Wie die Eheringe der beiden aussehen? Auch dieses Geheimnis haben sie bereits gelüftet. Der Musiker veröffentlichte in seiner Instagram-Story ein Foto, worauf sie die neuen Schmuckstücke präsentieren. An dem linken Finger der Braut ist über dem silbernen Verlobungsring ein gleichfarbiger Ehering zu sehen, der mit vielen kleinen Diamanten besetzt ist. Michael Wendlers Exemplar ist hingegen schlichter gehalten: Es handelt sich dabei um einen klassischen, silbernen Ehering - ohne Steine oder andere Spielereien.

Romantische Hochzeitsnacht beginnt im Whirlpool

Nach dem Essen wurde die Hochzeitsnacht mit einem Bad eingeläutet: "Jetzt wartet der Whirlpool schon auf uns", schreibt Laura in ihrer Instagram-Story und zeigt das sprudelnde Bad. Eine Kerze sorgt für romantische Stimmung. Michael Wendler ist in der Story nicht zu sehen - lediglich ihre Beine präsentiert die 19-Jährige den Followern.

"Let's Dance"-Kollegen gratulieren dem Brautpaar

Neben dem Brautpaar und Wendlers Tochter zeigen sich auch andere Promis von den Hochzeits-News begeistert. So haben bereits erste "Let's Dance"-Kollegen dem Ehepaar ihre Glückwünsche hinterlassen. "Herzlichen Glückwünsch. Ich wünsche euch alles Gute", schreibt Lauras ehemalige Konkurrentin Lili Paul-Roncalli (22) und überschüttet die beiden mit Herz-Emojis. Auch die "Let's Dance"-Profitänzer Isabel Edvardsson (37) und Christian Polanc (42) konnten ihre Freude nicht zurückhalten und hinterließen liebevolle Worte.