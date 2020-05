Michael Wendler (47, "Egal") und Laura Müller (19) möchten schon sehr bald in den USA heiraten. Der Weg dafür ist offenbar mittlerweile komplett frei. Im Gespräch mit RTL bestätigt der Sänger, was er zuvor bereits bei Instagram verkündet hatte. Eine Richterin habe "die Scheidungsdokumente endlich abgestempelt". Er sei also seit Kurzem offiziell geschieden. Zuvor hatte sich Claudia Norberg nach Angaben von Wendler und Müller, die zuletzt an der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" teilgenommen hat, allerdings angeblich quergestellt.

Das klingt schon anders

"Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich die Scheidung eingereicht habe", erklärt Norberg hingegen auf Nachfrage von RTL. "Ich hätte zu jedem Zeitpunkt die Scheidung zurückziehen können. Die Scheidung wollte ich aber zu keinem Zeitpunkt zurückziehen."

Norberg sei mittlerweile auch aus dem Haus ausgezogen, in dem sie zeitweise mit dem Sänger, ihrer gemeinsamen Tochter Adeline (18) und Müller gelebt habe. Laut dem Bericht von RTL bleibe Adeline bei Papa Wendler, Norberg lebe nun aber nur wenige Straßen entfernt. "Man muss auch abschließen können, damit alle Parteien in eine neue Zukunft starten können - sowohl sie, als auch wir", erklärt Müller weiter. "Und ich glaube, mit dem Entschluss können jetzt alle einfach neu starten [...]". Man mache "sich nur fertig", wenn man an Altem festhalte. "Man muss nach vorne blicken und das können wir jetzt."

Ab dem 26. Mai begleitet "TV Now" den Sänger und seine Laura in der neuen Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" bei den Hochzeitsvorbereitungen. Sollte die Corona-Krise es zulassen, möchte RTL die Trauung außerdem live im TV übertragen.