Bald ist es soweit. Michael Wendler und Laura Müller werden heiraten. Vor TV-Kameras, versteht sich. Bislang war die Frage jedoch nicht geklärt, welchen Namen die 19-Jährige nach der Eheschließung annehmen wird. Denn Wendlers Ex-Frau, Claudia Norberg, hatte öffentlich an das Paar appelliert, nicht ihren Nachnamen zu benutzen. Um ihrem Wunsch nachzukommen, hätte der Sänger also entweder seinen eigenen Geburtstnamen, Skowronek, wieder annehmen müssen, oder aber Laura hätte weiterhin Müller heißen müssen.

Michael Wendler und Laura Müller: Ehepapiere eingereicht

Wie RTL jetzt berichtet, haben der Musiker und die Influencerin bei den zuständigen Ämtern in den USA das Aufgebot bestellt. Und stimmen die Berichte, dürfte sich Claudia Norberg ziemlich ärgern. Denn es scheint, als hätte sich das Paar für den Namen Norberg entschieden.

In der neuen Folge ihrer Doku-Soap hatten die beiden noch mal über die Problematik gesprochen und Wendler hatte betont: "Keiner wünscht sich, dass sich die Ex-Frau in eine neue Beziehung einmischt. Sie überspannt einfach den Bogen." Und er sagte, dass er nun mal nicht anders heißen wolle als seine Tochter Adeline. Laura Müller sieht es ebenfalls nicht ein, auf den Namen Norberg zu verzichten. "Ich bin da von der alten Schule. Ich möchte nicht anders heißen als Micha und unser Kind soll das auch nicht", sagte sie in der Sendung.

Hochzeit in den USA

Die Planungen für die Trauung laufen weiterhin auf Hochtouren. Am 2. August will das Paar in Las Vegas heiraten. Eheringe haben die beiden bereits ausgesucht und auch einen Anzug besitzt der Wendler schon. Allerdings plagen ihn derzeit Figurprobleme. 14 Kilo hat er innerhalb eines Jahres zugenommen. Viel mehr darf es nicht werden, sonst passt der Sänger nicht mehr in seinen teuren Dreiteiler.

Jeder Schritt in Richtung Eheschließung wird bei den beiden vor Kameras zelebriert. So ließ sich der Wendler auch bei den Vorbereitungen zum Antrag über den Dächern Kölns filmen.

Quelle: RTL