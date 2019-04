Dass Michael Wendler mit der Beziehung zur 18-jährigen Laura Müller aneckt, ist ihm definitiv bewusst. Dennoch posten die beiden aktuell Fotos und Videos, die das Paar in sehr aufreizenden Posen zeigen: In einem Video sitzt Laura etwa in Hotpants und im super knappen weißen Spaghetti-Top auf einem Motorrad und wird dabei gefilmt. "Die Videoproduktion für das Album 'Stunde Null' von meinem Schatz läuft auf Hochtouren. Man darf gespannt sein ...", schreibt sie zu dem aufreizenden Video.

Ihre Follower üben zum Teil starke Kritik an dem Auftreten der beiden: "Peinlich, peinlicher, ihr zwei", schreibt etwa ein User zu dem Video, andere finden den Clip "billig". Ein weiterer Nutzer schreibt: "Wenn ihr euch liebt, ist das okay, aber die Öffentlichkeit so zu provozieren, ist echt lachhaft."

Wollen Michael Wendler und Laura Müller provozieren?

Auch Michael Wendler teilt zuletzt Fotos, die für die Follower zu weit gehen. Auf einem davon lehnt sich Laura an einen Reifenstapel, Michael Wendler posiert hinter ihr stehend. "Power of love", schreibt der 46-Jährige dazu. Das Bild weckt für die Follower einen falschen Eindruck: "Peinlich und daneben", "erweckt ein falsches Kopfkino", "peinliche Porno-Show" oder "unterstes Niveau" finden etwa seine Follower.

Manche User vermuten, dass das Ganze nur der Werbung des neuen Albums diene: "Alles nur für die PR. So verhält sich kein echtes verliebtes Pärchen", schreibt ein Instagram-Nutzer zum Beispiel. Michael Wendlers Vater hatte vor kurzem in einem Interview gesagt, dass die Liebe der beiden ein Fake sei und nur Aufmerksamkeit erregen soll. Der Schlagersänger hatte sich zu den Vorwürfen geäußert und beteuert, dass die Beziehung echt ist. So oder so: Die Aufmerksamkeit der Instagram-Nutzer ist den beiden ja schon mal sicher.

