Via Instagram Michael Wendler möchte sich seinen Followern zeigen – aber kaum einer will ihn sehen

Michael Wendler bot seinen Fans auf Instagram an, sich live mit ihnen auszutauschen und startete eine Umfrage. Das Ergebnis fiel eindeutig aus - Oliver Pocher konnte sich daraufhin einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Michael Wendler möchte sich wieder stärker mit seinen Instagram-Followern austauschen. Anfang Oktober hatte der Schlagerstar über die Plattform erklärt, er werde aus der DSDS-Jury zurücktreten und untermauerte seine Entscheidung mit verschwörungstheoretischen Begründungen. Er zog sich zudem weitestgehend von Instagram zurück. Seither war er hauptsächlich auf Telegram unterwegs und verbreitete dort seine umstrittenen Theorien. Kürzlich kündigte er allerdings an, seinen Kanal dort stilllegen zu wollen - um nun offenbar doch wieder Instagram als Hauptkanal zu nutzen.

Doch das ganze Hin und Her und der Wirbel um seine Aussagen und Handlungen sind offenbar nicht ohne Folgen geblieben. So fragte Michael Wendler seine Instagram-Follower nun, ob diese Lust darauf hätten, dass der Schlagerstar sich in einem Live-Video zeigt. Das Ergebnis seiner 310.000 Fans fiel eindeutig aus: Nach knapp 18 Stunden stimmten 85 Prozent für "nein", nur 15 Prozent hätten Interesse auf einen Austausch mit dem Sänger.

Michael Wendler wird erneut von Oliver Pocher auf die Schippe genommen

Das eindeutige Ergebnis fiel auch Oliver Pocher auf. Der Comedian machte sich in den vergangenen Monaten des Öfteren über den 48-Jährigen in Parodien lustig, hatte nach einem öffentlichen TV-Duell aber eigentlich ein gutes Verhältnis zu dem Schlagersänger. Damit ist es offenbar wieder vorbei. In seiner Story postete Pocher das Ergebnis der Umfrage und schrieb dazu: "Also für dich: Nach Stimmenauszählung hat NEIN gewonnen!"

Das Ergebnis von Michael Wendlers Umfrage fiel eindeutig aus © Screenshot Instagram/wendler.michael

Zudem erklärte er: "Bitte jetzt die Maske runter und das Ergebnis vor Gericht anfechten!" Damit spielt der Comedian zum einen darauf an, dass Michael Wendler öffentlich die Maskenpflicht während der Corona-Pandemie kritisiert und es befürwortet, wenn man dagegen angeht, sich selbst aber auf dem Foto der Umfrage mit einer Maske zeigt. Weiterhin spielt Pocher auf Wendlers Äußerungen zur US-Wahl an. Der 48-Jährige zeigt sich nämlich als Donald-Trump-Unterstützer und denkt, es sei verfrüht gewesen, Joe Biden zum Sieger zu erklären und findet es richtig, die Ergebnisse anzufechten.

Die Worte von Oliver Pocher ließ Michael Wendler nicht unkommentiert. Er schrieb in seinen Storys: "Und wieder meldet sich 'The King of Mobbing'." Und weiter: "Endergebnis abwarten!!! Bei Pocher ein Fremdwort." Doch auch das Warten machte das Ergebnis seiner Instagram-Umfrage am Ende nicht besser – und das sollte dem Sänger vielleicht doch mal zu denken geben.

Verwendete Quellen:Instagram Michael Wendler / Instagram Oliver Pocher