Vor einem Jahr gaben Michael Wendler und seine Frau Claudia Norberg ihr Liebes-Aus bekannt. 29 Jahre lang waren sie ein Paar, neun Jahre davon verheiratet. Doch im Oktober 2018 war es dann vorbei. Man habe sich einvernehmlich getrennt, sagte Wendler damals der "Bild"-Zeitung. "Aus Liebe wurde Freundschaft. Jetzt wollen wir noch einmal ein neues Leben beginnen - unabhängig voneinander."

Und so blieb man weiterhin zusammen in dem gemeinsamen Haus in Cape Coral in Florida wohnen. Die gemeinsame Wohnung behielten sie auch dann bei, als sich der Schlagersänger neu verliebte und mit der damals erst 18-jährigen Laura Müller zusammenkam. So entstand ein ungewöhnliches Arrangement: Das Ex-Paar lebte weiterhin Seite an Seite, doch wenn Müller zu Besuch kam, zog Norberg ins Gästehaus.

Michael Wendler war der Mann ihrer Träume

Dass Norberg so cool mit der neuen Beziehung ihres Ex-Partners umgeht, liegt wohl auch daran, dass sie sich im Guten getrennt hat und ihrem Mann nichts nachträgt. "Michael war der Mann meiner Träume", sagte sie dem Internetportal "t-online.de". "Ich war in 29 Jahren nie unglücklich."

Und so blickt die 48-Jährige ohne jede Bitterkeit zurück auf die gemeinsamen Jahre. "Ich bin und war nie sauer", sagt sie. "Ich kann nicht sauer sein, weil sich seine Gefühle verändert haben." Es sei traurig, aber man könne nicht zusammen bleiben, wenn die Liebe nicht auf beiden Seiten da sei. Als gescheitert empfindet sie ihre Ehe dennoch nicht: "Das ist so eine lange Zeit gewesen, das muss man erst mal hinbekommen."

Claudia Norberg führt heute ein ganz anderes Leben, ein wenig wie vor der Zeit, als sie und Wendler zusammenkamen. Sie war damals erst 19. Nun knüpft sie an die alten Zeiten an, nimmt alte Freundschaften wieder auf. Eine neue Beziehung kommt einstweilen noch nicht infrage. "Ich muss erst mal Zeit für mich haben. Ich muss erst wieder 100 Prozent haben und dann gucke ich mal."

