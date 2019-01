Seit Tagen kursieren bereits Bilder von Michael Wendler und einer jungen Dame im Miami: Laura M. soll seine neue Freundin sein. Gegenüber der "Bild" bestätigt Michael Wendler die Beziehung, sagt aber: "Es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt …" Laura soll ein langjähriger Fan des Sängers gewesen sein und viele seiner Konzerte besucht haben. Nun verbringt sie viel Zeit mit Michael Wendler in seiner Wahlheimat Miami.

Michael Wendlers Noch-Ehefrau, mit der er 29 Jahre zusammen war, hat sich nun erstmals zu den Bildern der beiden geäußert. Der "Bild" sagt Claudia: "Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 ist, habe ich erst vor Kurzem erfahren. Als ich die aktuellen Bilder von den beiden gesehen habe, hat das natürlich viele Gefühle in mir ausgelöst. Ich denke, dass das jede Frau nachvollziehen kann." Negativ äußert sie sich aber nicht, sondern sagt sehr versöhnlich "Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammenpasst und einen Seelenverwandten in dem Anderen gefunden hat."

Claudia wünscht Michael Wendler via Instagram Glück

Auf Instagram teilt Claudia zwei Videos eines TV-Beitrages, in dem ihr Ex-Mann mit seiner neuen Freundin zu sehen ist. Darunter schreibt sie: "Auch ich habe die aktuellen Bilder aus den Medien von Michael und seiner Begleitung gesehen. Es ist für mich ein ungewohntes Bild meinen Mann in intimer Umarmung mit einer anderen Frau zu sehen. Natürlich kommen viele Emotionen in mir auf, die ich verarbeiten muss. Ich wünsche Michael aber von Herzen, dass er eine neue Liebe findet und glücklich wird. Ich hoffe, dass Michael und ich in Zukunft freundschaftlich miteinander umgehen werden."

Weiter schreibt sie: "Michael und ich haben uns in Freundschaft getrennt und bleiben durch das Wichtigste in unserem Leben, unsere wundervolle Tochter Adeline, immer verbunden! Die vielen gemeinsamen Jahre führen auch dazu, dass wir uns weiterhin unterstützen und uns gegenseitig alles Glück der Welt für die Zukunft wünschen!"

Sie und der Schlagerstar hatten sich im Oktober 2018 getrennt. Die beiden waren 29 Jahre lang ein lang ein Paar, neun Jahre davon verheiratet.

Verwendete Quelle: "Bild" / Instagram