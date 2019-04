Bei "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" zelebrieren Schlagersänger Michael Wendler und Laura Müller derzeit ihre große Liebe. Die beiden trennen 28 Jahre Altersunterschied. Er ist Vater einer 17-jährigen Tochter, prominent und ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Sie ist Schülerin, wohnt noch immer in ihrem Kinderzimmer im Haus ihres Vaters in Sachsen-Anhalt.

Laura Müller spricht über die Beziehung zu Michael Wendler

Und doch sprechen sie von einer gemeinsamen Zukunft, wollen zusammen ein neues Haus in Florida beziehen und Müller möchte sogar die Schule vorzeitig abbrechen. Davon hält Wendler hingegen wenig, wie er in der Vox-Doku verriet. Er würde es vorziehen, Müller beende ihre Schullaufbahn nach der 13. statt nach der zwölften Klasse. Die Beziehung zu dem Sänger hat Lauras Leben verändert. Auf Instagram folgen der jungen Frau mittlerweile fast 90.000 Menschen. Und die haben offenbar viele Fragen an sie.

Unter anderem wollen sie wissen, wie sich die beiden überhaupt kennengelernt haben. "Ich war auf einem Schlagerevent, wo unter anderem auch Michael aufgetreten ist", erklärt Müller in ihrer Story. "Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns kennengelernt", verrät sie und möchte dann direkt mit einem Gerücht aufräumen, das in den sozialen Netzwerken die Runde macht. "An all diejenigen, die immer behaupten, ich sei noch 17 gewesen: Ich muss euch leider enttäuschen. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon 18", stellt Müller klar.

Wie geht es für das Paar weiter?

Wie die "Bild"-Zeitung Anfang des Jahres berichtet hatte, trafen Wendler und Müller im August vergangenen Jahres beim "Schlagerolymp" in Berlin-Lübars aufeinander. Die Zeitung veröffentlichte allerdings auch ein Foto der beiden von 2017. Der Schnappschuss sollte ebenfalls bei einem Konzert entstanden sein.

Im Oktober 2018 trennte sich Wendler von seiner Ehefrau Claudia Norberg. Ob Laura Müller tatsächlich die Schule abbricht, um zu ihrem Freund zu ziehen, wird sich vermutlich bald zeigen. Seit Wochen halten sich die Gerüchte, das Paar würde am "Sommerhaus der Stars" bei RTL teilnehmen. Da käme ihr die Schule bestimmt nicht gelegen.

Quelle: "Bild"-Zeitung / Instagram