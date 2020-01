Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können: Wie das TV-Starmagazin "RTL Exclusiv" berichtet, hat sich Laura Müller für den "Playboy" ausgezogen. Auch nach stern-Informationen hat sich die Freundin von Michael Wendler für das Magazin ablichten lassen. Sie kann demnach in der Ausgabe, die am Donnerstag (9. Januar) erscheint, bewundert werden. Und das ist genau ein Tag, bevor das Dschungelcamp 2020 startet. Das ist natürlich kein Zufall. So bringt sich die 19-Jährige wieder ins Gespräch und wird sicher auch im Dschungel, etwa bei Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg, zum Thema.

Noch bis vor zwei Jahren war es immer so, dass sich eine Dschungel-Kandidatin kurz vor dem Start der TV-Show für das Männermagazin ausgezogen hat. Im vergangenen Jahr wurde diese Tradition abgeschafft. Zuletzt sah man dort 2018 Teilnehmerin Giuliana Farfalla hüllenlos. Laura Müller sagte zwar ihre Teilnahme am Camp ab, könnte mit heißen Bildern aber trotzdem für große Schlagzeilen sorgen. Sie selbst hat sich zu den Gerüchten noch nicht geäußert.

Seit wann sind Laura Müller und Michael Wendler zusammen?

Ebenfalls ein Thema, das aktuell für Diskussionen sorgt: Laura Müller postete kürzlich in ihrer Instagram-Story ein Rosen-Video vom 19. Januar 2019 und schrieb dazu: "In 15 Tagen ein Jahr her." In einer zweiten Story erklärte sie: "Wir feiern dieses Jahr schon unser Zweijähriges, Liebling." Klingt so, als würde das Paar also am 19. Januar 2020 ihr Zweijähriges feiern und sei demnach am 19. Januar 2018 zusammengekommen – da war Laura Müller allerdings erst 17 Jahre alt.

Sie selbst klärt in einem Posting wegen erster Nachfragen auf: "Michael und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Ich habe am 30.07.2000 Geburtstag, bin also am 30.07.2018 18 Jahre alt geworden. Heißt also: Wir feiern im Oktober 2020 unser Zweijähriges. Wo ist das Problem? Das Rosen-Video ist vor knapp einem Jahr online auf meinem Profil gegangen." Die Videos hätten nichts miteinander zu tun und die Erklärung, dass das Paar sein Zweijähriges feiern wird, sei nicht auf das Datum des vorigen Videos bezogen, so die 19-Jährige. Spekulationen, dass Michael Wendler und Laura zusammenkamen, als sie noch 17 war, gab es schon öfter. Die hat das Paar bisher aber immer strikt bestritten.

Verwendete Quellen: RTL.de / Instagram Laura Müller