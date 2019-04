Seit die 18-jährige Laura Müller mit Michael Wendler zusammen ist, kann sie sich über eine stetig wachsende Anhängerschaft auf Instagram freuen. Über 100.000 Menschen folgen der Schülerin auf der Fotoplattform. Das birgt natürlich viel Potenzial für (Eigen-)Werbung.

Michael Wendler: Instagram-Video seiner Freundin Laura sorgt für Lacher

Momentan dreht sich bei dem Paar alles um Wendlers neues Album und seine bald erscheinende Single. Mit fast jedem Posting bewirbt Müller die Musik ihres Schlagerstar-Freundes. Zuletzt postete sie ein Video von sich selbst im Auto. Über die Anlage läuft "Was soll ich im Himmel" von Wendler, Müller bewegt dazu die Lippen. Doch besonders häufig hat sich die Schülerin die Single offenbar noch nicht angehört - denn sie ist alles andere als textsicher. Für ihre Kritiker ein gefundenes Fressen: "Wie in der 'Mini Playback Show'. Bitte lerne noch den Text, das wird sonst noch peinlicher, wenn du als Groupie mit auf Tour gehst", macht sich prompt eine Instagram-Nutzerin lustig.

Doch nicht nur das sorgt unter den Usern für Belustigung. Auch die Tatsache, dass Müller im Auto hinten sitzt, ist für viele eine Steilvorlage. "Ich durfte früher auch nicht nach vorne, wenn wir einen erwachsenen Beifahrer hatten", amüsiert sich eine Nutzerin. Eine andere zitiert ein Kinderlied von Rolf Zuckowski: "Mein Platz im Auto ist hinten."

Osterferien beim Wendler

Neben viel Kritik machen sich manche unter dem Posting der 18-Jährigen aber auch Sorgen. Denn Müller geht in ihrer Heimat Sachsen-Anhalt noch zur Schule, postet aber seit einigen Wochen ausschließlich Bilder aus Florida, wo Wendler lebt. Tatsächlich sind in dem ostdeutschen Bundesland, wo die angehende Influencerin die zwölfte Klasse besucht, noch bis zum 30. April Osterferien. Bis sie wieder in der Schule pauken muss, darf Müller also noch in Cape Coral bei ihrem Freund urlauben - und sich noch ein paar mal das neue Album anhören. Dann sitzt auch der Text.

Quelle: Instagram