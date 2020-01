Claudia Norberg, die Noch-Ehefrau von Michael Wendler, möchte mit ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp aus dem Schatten ihres bekannten Mannes treten und der Öffentlichkeit zeigen, wer sie ohne ihren Ex-Partner ist. Vorher hat Norberg Wendlers Mutter besucht und ein bisschen über dessen neue Beziehung gesprochen.

Michael Wendlers Mutter lästert über Laura Müller

Kurz nach der Trennung des Paares kam Wendler mit der damals 18-jährigen Laura Müller zusammen. Seitdem beherrschen die beiden die Schlagzeilen. Wendlers Mutter lässt das allerdings ziemlich kalt. "Du wirst immer meine Schwiegertochter bleiben", sagt sie in einem RTL-Interview zu Norberg. Was sie von Norbergs junger Nachfolgerin denkt, wird schnell klar. "Also das kann man ja nicht vergleichen, ne! Das könnte ja, na ja, mein Enkelkind sein", lästert sie über Influencerin Laura, die sich gerade für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "Playboy" ausgezogen hat. Was die junge Frau für ihren Sohn ist? "Eine Puppe zum Spielen, oder was?", urteilt Mama Wendler. Daraufhin bekommt sie eine dicke Umarmung von Claudia Norberg.

Und während Wendler und Müller sich fast täglich in den sozialen Netzwerken die ewige Liebe schwören, zieht die Mutter des Sängers ein eher vernichtendes Urteil. "Ich will ja jetzt nicht zu viel sagen, aber dass das mit Laura was für die Ewigkeit ist, glaube ich ja nun auch nicht", sagt sie lachend. "Aber man weiß ja doch nicht, ob's für ewig ist. Das weiß man ja nicht. Er kann ja da schon wieder jemand neues haben, wie mit Claudia. Ist ja alles offen. Ich hab jetzt nur gesagt: Nix ist für die Ewigkeit."

Claudia Norberg zieht in den Dschungel

Am liebsten wäre ihr es vermutlich, ihr Sohn würde wieder mit Norberg zusammenkommen. Die allerdings wird die kommenden Wochen erst mal in Australien verbringen und sich im Dschungelcamp wilden Tieren und zickigen Mitbewohnern stellen.

Danach dürfte sie auch für ein mögliches Liebescomeback mit Wendler gewappnet sein.

