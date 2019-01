Michael Wendler hat eine neue Freundin - über diese Nachricht wird seit ein paar Tagen nicht nur in der Schlagerwelt gesprochen. Dass Wendler nach der Trennung von seiner Ehefrau Claudia Norberg eine neue Beziehung führt, ist erstmal nichts Verwunderliches. Doch das Alter von Laura M. stößt vielen übel auf. Die neue Frau an Wendlers Seite ist erst 18 Jahre alt und geht noch zur Schule.

Michael Wendler: Für die Mitschüler seiner neuen Freundin gibt es kein anderes Gesprächsthema

Auch in ihrer Heimatstadt sind Laura M. und der "Sie liebt den DJ"-Sänger Tuschelthema Nummer eins. Das hat eine Mitschülerin der 18-Jährigen RTL verraten. "Es wurde in der Schule den ganzen Tag darüber erzählt", so die 17-Jährige zum Sender. "Ich habe auch bis heute nicht gewusst, dass es eine von unserer Schule ist, die mit dem Wendler so ein kleines Techtelmechtel hat", verrät sie.

Auch das Kennenlernen von Wendler und seiner neuen Freundin wurde bereits thematisiert. "Sie soll wohl auf so Schlagerfeiern gewesen sein, und da sollen sie sich kennengelernt haben", berichtet sie.

Großer Altersunterschied

Mittlerweile hat sich auch Wendlers Noch-Ehefrau zu der Beziehung der beiden geäußert. "Dass die neue Frau an der Seite meines Mannes erst 18 ist, habe ich erst vor Kurzem erfahren. Als ich die aktuellen Bilder von den beiden gesehen habe, hat das natürlich viele Gefühle in mir ausgelöst. Ich denke, dass das jede Frau nachvollziehen kann", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Über den Altersunterschied von Wendler und Laura M. fand sie derweil diplomatische Worte. "Liebe ist keine Frage des Alters, sondern ob man sich körperlich zueinander hingezogen fühlt, charakterlich zusammenpasst und einen Seelenverwandten in dem anderen gefunden hat", sagte sie.

Sie habe die neue Freundin allerdings noch nicht kennengelernt.

