In ihrem Buch "Hinter dem Lächeln" erzählt Michaela May von ihren drei Schwestern, die sich das Leben nahmen.

Mehr als 40 Jahre hat sie dieses Geheimnis in sich getragen. Nun spricht Michaela May erstmals über ihre tragische Familiengeschichte: Sie verlor ihre drei Geschwister durch Suizid.

Sie ist eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands: Michaela May ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Zuschauer kennen sie als bodenständige, sympathische und lebensfrohe Person.

Doch hinter der strahlenden Michaela May verbirgt sich ein Mensch, der schlimme Schicksalsschläge hat verkraften müssen. Darüber spricht die 69-Jährige nun erstmals nach mehr als 40 Jahren. In dem kommende Woche erscheinenden Buch mit dem treffenden Titel "Hinter dem Lächeln" (Piper, 22 Euro) verarbeitet sie ihre tragische Familiengeschichte.

1974 nahm sich ihr Bruder Karl mit 28 Jahren das Leben. Nur drei Jahre folgte ihm der älteste Bruder Hans in den Tod, er war 34 Jahre alt. Und 1982 schied ihre jüngere Schwester Gundi durch Suizid mit nur 22 Jahren aus dem Leben.

Michaela May hat das Geheimnis lange bewahrt

Darüber hat May bis bis heute geschwiegen. Niemand außerhalb des engsten Bekanntenkreises wusste davon. "Ich habe das Geheimnis geschützt, um meine Eltern zu schützen", sagt sie im Gespräch mit der "Brigitte". Ihre Mutter ist vor zwei Jahren gestorben, und Michaela May wird in einem Monat 70. Die Schauspielerin nahm das zum Anlass, in ihrer Autobiografie ihr Leben zu bilanzieren und dabei die schlimmen Geschehnisse aufzuarbeiten. Das Buch sei für sie wie eine Therapie gewesen, erzählt sie dem Frauenmagazin.

Tatsächlich hat die Münchnerin, die 1952 als Gertraud Elisabeth Berta Franziska Mittermayr auf die Welt kam, nie einen Therapeuten aufgesucht. Sie habe sich entschieden, in vollen Zügen weiterzuleben. Diese überschäumende Lebensfreude war es, die sie als Schauspielerin so beliebt gemacht hat. Ob als kesse Susi in Helmut Dietls "Münchner Geschichten" oder als patente Kommissarin Jo Obermaier im "Polizeiruf 110". Auch privat hat May gelebt: Hat zwei heute erwachsene Töchter bekommen, und ist seit 2006 in zweiter Ehe mit dem Regisseur Bernd Schadewald verheiratet.

Mit ihrem Buch wolle May anderen Menschen Hoffnung machen: Auch mit so einem Schicksal könne man das Leben genießen. "Wie ich, trotz allem, mit allem."

Michaela May: "Hinter dem Lächeln" erscheint kommenden Donnerstag, 24. Februar, im Piper Verlag und kostet 22 Euro. Mehr unter www.piper.de

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Für Kinder und Jugendliche steht auch die Nummer gegen Kummer von Montag bis Samstag jeweils von 14 bis 20 Uhr zur Verfügung - die Nummer lautet 116 111.